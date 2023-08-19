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義大利遊客吃霸王餐「臉丟到國外」　總理痛罵白痴！命令大使付錢

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）痛罵「白痴」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利4名遊客在阿爾巴尼亞中部城市培拉特（Berat）吃霸王餐，消息登上阿爾巴尼亞的新聞頭條，該國網路社群也不斷擴散相關事件。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）本周也與家人前往阿爾巴尼亞度假，並見到了總理拉瑪（Edi Rama）。拉瑪說，梅洛尼已指示義大利大使「幫這些白痴付帳吧」。

據路透社、法新社等外媒報導，義大利駐阿爾巴尼亞大使館18日聲明證實，他們已經按照梅洛尼的命令，支付了4名義大利遊客在培拉特市欠下的80歐元（約新台幣2780元）餐費，「義大利人尊重規則，清還債款，我們希望這類事情不會再發生。」

根據阿爾巴尼亞總理拉瑪的描述，梅洛尼與家人前來度假時，他向梅洛尼提起了這件事，當時梅洛尼表情一變，要求大使「請幫這些白痴（idiots）付錢，並發表一份聲明」。她還說，「義大利人不能這樣失去尊重。」

目前並不清楚這4名義大利遊客是何時吃的霸王餐，但一群人走出餐廳並在深夜徘徊的監視器畫面已在網路社群上廣傳。餐廳老闆則表示，這是開業以來第一次遇到有顧客吃完不付錢就離開，4名義大利人甚至稱讚食物美味。

阿爾巴尼亞擁有白色沙灘美景，比起歐洲其他國家消費相對低廉，許多義大利人由於物價飛漲比起國內旅遊，更偏好前往住宿、海灘設施更便宜的巴爾幹國家。拉瑪近日受訪時表示，阿爾巴尼亞今年預計接待將近50萬名義大利遊客。

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