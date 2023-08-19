跳湖逃生！加拿大野火「1天燒近6800公頃」　卑詩省宣布緊急狀態

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大面臨史上最嚴重的野火季，西部卑詩省（British Columbia）宣布進入緊急狀態，因為野火迅速蔓延，已經威脅西基洛納市（West Kelowna）周圍房屋，民眾被迫跳湖逃生。省長尹大衛（David Eby）警告，「形勢快速演變，我們未來幾天將面臨極具挑戰性的局面。」

▲ 麥克杜格爾溪野火在西基洛納山腰上燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，麥克杜格爾溪（McDougall Creek）野火規模24小時內從64公頃擴大至6800公頃，目前約有4800人接到疏散命令。同時因另一場巨大的野火，西北地區約有2.2萬人被迫逃離家園，約佔當地人口的一半，撤離首府黃刀鎮（Yellowknife）的官方期限已過，居民爭相走空路及陸路逃難。

尹大衛18日在社群平台發文表示，「我們今年面臨有史以來最糟糕的#BCWildfire季節，有鑑於快速變化的情勢，我們宣布進入緊急狀態」，以確保迅速獲得需要的援助工具，同時警告居民，若不遵守疏散命令，緊急狀態可能使交通受阻。

西基洛納消防隊長布羅倫德（Jason Brolund）稍早坦言，這是場毀滅性大火，「我們昨晚為了保護社區奮力戰鬥，一個晚上面對一百年份的大火。」當地官員已經通報出現重大結構性損失，所幸目前未傳出人命損失。

基洛納市（Kelowna）與西基洛納市隔著奧肯拿根湖相望，居民羅文（Juliana Loewen）受訪回憶，她看見煙霧從山腰升起，就像「帶來毀滅的不祥的雲」，當火勢蔓延，堵住對外通道，商人灣（Trader's Cove）一側有民眾跳進湖中。

火勢迅速從一棵樹上蔓延到整片區域，威脅居民區，她的親戚也逃到她家。羅文提到，由於當地屬於加州氣候，居民對火災司空見慣，但近幾天的高溫、乾燥與強風為火風暴（firestorm）創造完美條件。除消防飛機以外，基洛納國際機場周圍空域已經關閉。