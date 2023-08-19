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俄外長強調「擁核地位」　暗示西方：恐引發擁核國直接衝突

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

▲拉夫羅夫強調俄羅斯是擁核大國，暗示西方持續援烏恐讓擁核國之間爆發衝突。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，擁有核武器可保護俄羅斯免受安全威脅，莫斯科不斷提醒西方注意擁核大國發生衝突的風險。

據路透社報導，俄羅斯外交部官網19日發布新文，顯示拉夫羅夫在接受官媒《國際事務》的採訪時，表示「擁有核武器是俄羅斯如今在安全面臨重大外部威脅時的唯一可能回應」。

目前，西方國家正為烏克蘭提供武器，協助烏軍奪回自去年2月以來被俄羅斯佔領的領土。此前，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）聲稱，如果烏克蘭在對俄羅斯軍隊的反攻中取得勝利，那莫斯科將不得不使用核武器。

拉夫羅夫強調，美國和北約盟國最後有可能會陷入「擁核大國直接武裝對抗的局面」，「我們認為應該避免事態往這種方向發展，這就是為什麼我們必須向對手發出訊號，提醒存在高軍事和政治的風險」。

美國總統拜登（Joe Biden）透露，俄羅斯使用戰術核武器的威脅「真實存在」，而北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本周指出，北約並未發現俄羅斯的核力量有任何變化。

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