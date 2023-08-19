空難現場殘骸四散！9死者被炸成200屍塊　靠乘客座位圖協助鑑證

▲馬來西亞墜機事故現場搜出200個屍塊，讓鑑證工作難度大增，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞小型飛機墜毀事件如今已完成清理工作，警方在事故現場收集了5包碎屍殘骸，被尋獲的屍塊據悉多達200個。鑑證專家透露，除了在事發當下被爆炸火焰燒死的機車騎士外，剩餘的9名罹難者遺體都不完整，有的甚至只剩斷肢殘骸，識別身份工作難度大增，恐需要仰賴乘客座位圖協助鑑證。

綜合當地媒體報導，失事飛機墜毀爆炸後，整個機身就解體成各個碎片，機上乘客與被砸中的轎車司機也隨之炸碎。報導稱，當局在墜機發生當下，迅速找來法醫與鑑證組專家到事故現場搜尋罹難者遺體殘骸，並對屍塊進行DNA鑑定，然而由於現場可能會有罹難者殘骸混在一起，因此專家們必須針對每個屍塊單獨進行鑑定，導致DNA的鑑定工作十分繁重。

儘管如此，消息人士指出，由於失事飛機的乘客名單十分完整，因此鑑證專家若能掌握失事飛機的乘客座位圖，就能加快速度，根據碎片殘骸判斷出某區域的屍塊屬於哪位罹難者，「比如在機頭附近的殘骸幾乎可以肯定是機長所有，因此乘客座位圖可以很快地幫助鑑證人員縮小範圍」，不過消息人士也承認，飛機乘客的座位圖也只是一個參考而已。

他補充，「如果罹難者事發時都綁著安全帶坐在座位上，那麼鑑證工作在乘客座位圖的配合下就能有效完成，但我們也不能排除可能有乘客在登機後與其他人互換位置，或是在空難發生時因驚慌失措而走動的情況發生，所以乘客座位圖不能完全被當成依據。」

此前外界擔心，在強大的爆炸力下，可能有罹難者在極高溫的大火中「人間蒸發」，不過消息人士表示，目前只有殯葬業者被允許在焚化屍體時，用化學物點燃攝氏300度的高溫火焰，墜機爆炸所產生的火焰難以達到相關溫度，因此罹難者遺體不復存在的可能極低。