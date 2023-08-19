美7歲女童上網課「遭男親戚性侵」！全班驚悚目睹　老師秒報警

▲美國一名女童在上網課時遭男親戚性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名老師疫情期間使用視訊軟體替小學一年級的學生遠程上課，然而她卻因此目睹其中一名女學生遭到不明男性性侵、強迫口交。她隨即要求所有學生下線，並報警。性侵男子第二天就被逮捕，而他竟是女童的18歲男性親戚，甚至早就得逞1年之久，最終被判11年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，芝加哥一名21歲男子沃爾斯（Catrell Walls）2020年10月15日性侵當時年僅7歲的女童，因此被判11年。當時就讀小學一年級的受害女童正使用電腦在家上線上課程，她的老師在課間休息時間要求學生們將鏡頭關閉並靜音，然而該名女學生雖然靜音，但卻沒有關閉攝影機。

正當老師覺得奇怪時，竟在畫面中目睹女童遭一名男子強迫口交。老師隨即要求其他同學立刻下線，沒想到這時沃爾斯疑似發現自己性侵女童被拍到，立刻把筆記型電腦蓋上。

檢方指出，老師第一時間通知學校校長，校長也立刻致電女童家屬、芝加哥警方以及伊利諾州兒童與家庭服務部，學校官員與女童父親立刻趕到案發地點的家中，而當時18歲的沃爾斯則是在隔天警方逮捕。

女童告訴父親與警方，沃爾斯已非第一次強迫她口交。她說，「他讓我把嘴唇放在他的身上，這種事以前也發生過，我不敢讓我爸爸知道，這是一個秘密。」女童隨後被送往當地一家醫院接受治療。

沃爾斯坦承在視訊課程的當下性侵女童以及先前一連串的性侵行為。檢方指出，他從女童6歲起就一直在性侵與性虐待。沃爾斯最終被判11年有期徒刑。