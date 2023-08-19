加拿大野火西北地區首府「2萬居民全面撤離」　數千人搶搭緊急班機

▲加拿大正面臨有紀錄以來最嚴重的野火季節。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

加拿大各地有1000多處野火正在燃燒，其中236個野火點集中在西北地區（Northwest Territories），隨著火勢逼近城市與主要的高速公路，約2萬人口的地區首府黃刀鎮（Yellowknife）與其他數個社區都被下令全面撤離，有多達5000名居民要求以空運撤離，但截至17日為止只有1000多人搭上飛機。

▲加拿大西北地區首府黃刀鎮居民被下令撤離。（圖／路透）

根據美媒CNN報導，延燒數周的野火目前距離黃刀鎮約16公里，約2萬人口居民正在匆忙撤離，許多人面臨危險的道路狀況，或者排隊數小時等待緊急撤離航班。國防部長布萊爾（Bill Blair）18日承諾，在黃刀鎮這場空前的撤離行動中，不會有任何人被拋下，直到周末都將持續進行安全撤離，「我們將繼續致力於幫助最易受災的人，只要有需要，我們就會在那裡。」

▲黃刀鎮居民搭上撤離班機。（圖／路透）

雖然當局鼓勵大多數人從唯一的幹道開車撤離，但多達5000名居民要求搭機離開。不過，最後一架民航班機於18日晚間起飛後，在西北地區機場起降的商業航班將因野火全數停飛，疏散、醫療、消防與軍事航班則將持續運行。地方官員在網站上更新，17日已有1000多人乘坐緊急航班離開黃刀鎮，18日仍有近2000個座位。報導指出，有民眾等待數小時搭不上飛機，卻只被告知隔天再排一次隊。

▲從衛星影像可見，黃刀鎮城市上空濃煙瀰漫。（圖／路透）

黃刀鎮居民Ruoy Pineda表示，當局16日發布撤離命令後，他與家人艱難地穿越了濃煙，開車能見度非常差，在路上都能看到大火，甚至看不清楚前方是否有人，「我們都被眼前景象嚇壞了，但我們只能不斷提醒自己，能出來總比受困來得好。」

▲加拿大英屬哥倫比亞省（卑詩省）野火災情也促使4500名居民必須撤離。（圖／路透）

根據加拿大野火資訊系統的數據，加拿大今年野火燒毀的土地比10年平均值高出6倍多，今年迄今為止已有超過1300萬公頃土地被燒毀，約是3.5倍的台灣土地面積。不只西北地區，鄰近的英屬哥倫比亞（B.C.，卑詩省）也有4500人被下令撤離，2萬3500人處於疏散預警狀態，一旦命令發布他們就得立刻撤離。