台美21世紀貿易倡議第二階段談判　討論農業、勞動與環境議題

美國費城（Philadelphia）的星巴克（Starbucks）發生一起種族歧視的案件，當時該店懷疑兩名非裔顧客未消費，竟報警將兩人逮捕，此事立刻引發輿論撻伐，該店的白人女主管被公司開除。不過高喊無辜的她，反提告星巴克歧視自己的膚色，這兩起官司的最終判決17日出爐，女主管除了在6月已獲得約新台幣8億1814萬元的和解賠償外，法院還追加一筆約新台幣8746萬元的罰金，作為這段期間的經濟損失。