美日韓領袖峰會　重申台海和平穩定維繫國際安全繁榮

▲美日韓領袖峰會。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美日韓三國領袖今天召開峰會後發表三份文件，重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，美國總統拜登也強調台海和平穩定的重要性。這是美日韓領袖繼去年柬埔寨聯合聲明後，又一次表達對台海和平的重視。

拜登今天在大衛營（Camp David）歡迎到訪的日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，三方召開領袖峰會，也將個別舉行雙邊會談。

這是美日韓三國領袖首度單獨、而非利用國際會議場合進行的聯合峰會，也是拜登上任以來首度在大衛營迎接外國領袖，顯見美國對印太區域的重視。

這次峰會討論包括軍事合作、強化國際事務協調、三邊飛彈防禦與技術開發合作、中國在南海的活動、北韓挑釁與核發展、加強與東南亞和太平洋島國合作等議題，也觸及維護台灣周邊和平穩定。

美日韓峰會後發表名為「大衛營原則」（Camp David Principles）、「大衛營精神」（Spirit of Camp David）與「三方協商承諾」（Commitment to Consult）三份文件。

文件談到台灣時均重申，台海和平穩定作為國際社會安全與繁榮不可或缺要素的重要性，對台灣議題的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

拜登在會後記者會上，也主動談及三方領袖重申對維持台海和平穩定的共同承諾。

拜登感謝日韓領袖出席這場峰會的勇氣，也表示三方承諾開啟國防合作、擴大訊息共享、加強彈道飛彈國防合作，並在區域發生危機或重大事件時透過三邊熱線溝通諮商。

三國領袖承諾將迅速進行三邊溝通管道，以便對區域出現緊急問題時能夠迅速協調並共同應對。為完善三方溝通機制，將每年至少舉行一次領袖、外交部長、國防部長與國安顧問間的三邊會談，還將啟動年度三方印太對話，以協商印太方針。

三國領袖也對不符合基於規則的國際秩序、破壞區域和平穩定行為表達關切，並點名對中國最近在南海的非法海事主張的危險與挑釁行動，三國領袖強烈反對任何片面企圖改變印太海域現狀的企圖與軍事化行動。

美日韓也將在經濟供應鏈韌性、尖端科技等議題合作，並將協調打擊虛假訊息的方法、成立三邊工作小組因應北韓和發展與飛彈試射、定期進行多領域三方軍事演習，同時也將持續三方在經濟安全與科技領域合作、確保供應鏈韌性安全合作、啟動預警系統試點並擴大訊息共享、開展三方國家實驗室合作與經濟合作等。

美日韓三國領袖去年11月中旬曾利用在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（EAS），進行美日韓三方以及個別雙邊會談。三方會談結束後領袖發表的聯合聲明中，曾重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。