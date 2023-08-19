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19歲男闖馬廄性侵　38分鐘「攻擊」10次全被拍！用梯子協助插入

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲傑森凱利闖進馬廄。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

麻薩諸塞州波士頓21歲男子傑森凱利（Jackson Kelley）2年前在馬廄性侵一匹母馬，雖然他事前將監視器拔除，但漏了其中一個，所以全程被拍下，被依虐待動物等罪起訴，他上周五出庭時認罪後，法官判處4年緩刑，但必須接受監管、進行精神治療。

根據《每日星報》報導，傑森凱利（案發時19歲）2021年7月15日凌晨4時30分左右闖入特納山馬場，先用穀物誘導一匹重達1200磅（約544公斤）的母馬離開馬廄，再趁牠在吃食物時，與牠發生性關係。

傑森凱利犯案前拔除馬廄內幾乎所有的監視器，唯獨漏掉了一個，所以全程被清楚拍下，還有人目擊到他一邊穿褲子一邊離開馬廄。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲傑森凱利需要站在梯子上才能性侵母馬。（圖／翻攝自推特）

法官在法庭上清楚地描述出傑森凱利如何在38分鐘內「攻擊」母馬10次，而且因為母馬太高，傑森凱利還需要站在梯子上才能完成這些動作。

傑森凱利上周五承認虐待動物後，高等法院法官貝弗利·坎諾恩 （Beverly Cannone）判他4年緩刑，但必須接受監管、進行精神治療，不得喝酒或吸毒，且不得和案件涉及的任何人、動物接觸，包括馬廄的工作者或動物保護組織的志願者。

傑森凱利另面臨與動物發生性行為的指控，馬場主人指出，母馬經獸醫檢查後發現沒有受傷，並稱當時馬廄門被打開，員工發現遠程警報被觸發，到現場卻沒看到人，查看監視器畫面後，將照片交給附近的警察局，傑森凱利才在幾天後自首，目前這項指控還未進行判決。

▼傑森凱利上周五坦承虐待動物。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

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