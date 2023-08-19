《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

▲《山道猴子的一生》爆紅，創作者Eric Duan也引起網友關注。（圖／翻攝YouTube頻道「Eric Duan」）

記者趙蔡州／綜合報導

YouTube影片《山道猴子的一生》近日在網路爆紅，上下兩集至今已累計超過600萬人次點閱，創作者Eric Duan平常除了製作與機車相關的影片，對於國際局勢、政治也相當關心，1年多前俄羅斯入侵烏克蘭時，甚至一度嘗試加入烏克蘭志願軍，可惜未能成功。

根據《民視新聞》報導，Eric Duan在2022年接受媒體訪問時表示，由於自己是退役憲兵，有近身距離作戰技能，俄羅斯入侵烏克蘭後，他一度嘗試報名參加烏克蘭志願軍，但不論致電給鄰近國家的烏克蘭使館，還是留言給烏克蘭官方粉絲團都聯繫不到人，直到私訊烏克蘭志願軍非營利組織臉書粉絲團才獲得回應。

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然而粉絲團人員告訴他，報名參加烏克蘭志願軍，必須要聯絡上烏克蘭駐外使館武官，還提供他參軍懶人包。Eric Duan指出，加入烏志願軍有幾個步驟，最關鍵就是見到武官本人，武官會進行面試與資料審查，通過審核後會被通知前往烏克蘭，抵達烏克蘭後才會簽署合約。

▲短篇故事《山道猴子的一生》已累積超過600萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

短篇故事《山道猴子的一生》上下2集近日在台灣網路爆紅， 內容描述一名年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，牽涉跑山、改車、貸款、劈腿、愛情及友情等，故事內容、人物、對白純屬虛構，目前已累積超過600萬觀看次數。

隨著《山道猴子的一生》爆紅後，各大平台的二創也愈來愈多，創作者Eric Duan於18日表示，首先感謝大家這麼捧場，但隨著情況越來越失控，讓他決定發聲明，強調自己只有經營YouTube，其他IG、FB等，若有「山道猴子」相關帳號，「都是粉絲或路人自行建置，我沒有介入也沒有提供任何圖片素材」。