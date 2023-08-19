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星巴克前主管指控因「白人身分」被開除！獲賠8億繼續告　結果出爐

星巴克前主管指控因「白人身分」被惡意開除　她獲賠8億還繼續喊告結果出爐

▲費城星巴克的前白人主管提告種族歧視惡意開除，被判支付9億台幣賠償。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

美國費城（Philadelphia）的星巴克（Starbucks）發生一起種族歧視的案件，當時該店懷疑兩名非裔顧客未消費，竟報警將兩人逮捕，此事立刻引發輿論撻伐，該店的白人女主管被公司開除。不過高喊無辜的她，反提告星巴克歧視自己的膚色，這兩起官司的最終判決17日出爐，女主管除了在6月已獲得約新台幣8億1814萬元的和解賠償外，法院還追加一筆約新台幣8746萬元的罰金，作為這段期間的經濟損失。

根據《CBS News》等媒體報導，這起事件的源頭發生在2018年，當時，兩名非裔男子因沒有消費卻佔據座位，遭店家要求離開。兩人以等人為由拒絕，店家於是報警處理，事後將其上銬帶離，此事在當時引爆種族歧視爭議，甚至造成星巴克被抵制和抨擊。

該店白人主管夏儂（Shannon Phillips）也被星巴克開除，不過她隨後以因為是白人身份，才被惡意解除職務為由提告，她表示，事發當天自己根本不在店內值班，也不是她下達命令或要求，這讓她無法接受。

在星巴克任職13年的夏儂，在庭審辯護中不斷強調，自己管理的店家從未有種族或膚色問題，雙方纏訟多時後，最後在6月達成和解，星巴克同意賠償2560萬美元，約新台幣8億1814萬元；沒想到夏儂7月再次提起訴訟求償經濟損失，紐澤西法院17日因此追加一筆273萬6755美元，約新台幣8746萬元罰金。

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