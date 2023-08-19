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因應台灣有事　日本政府首度調查離島居民撤離方式

▲▼日本海上保安廳。（示意圖／翻攝自推特／海上保安廳）

▲日本海上保安廳將負責載送民眾避難。（示意圖／翻攝自推特／海上保安廳）

中央社

考量「台灣有事」的情況，日本海上保安廳將自明年度起，詳細調查如何藉由巡視船引導南西諸島居民避難。這將是海上保安廳首度針對居民避難措施實施具體調查。

日本讀賣新聞報導，調查結果預計會反映在修訂版的「國民保護計畫」。目前日本政府的方向是將調查相關費用編入2024年度預算概要需求。

根據2004年9月生效的國民保護法，日本各省廳、自治體等有義務制定國民保護計畫，規定發生事態時如何避難及救援等。海上保安廳2005年制定國民保護計畫，之後曾多次修訂，最近一次修訂在2020年12月。

根據海上保安廳現行的國民保護計畫，若發生武力攻擊事態，海上保安廳計劃善用可使用的巡視船執行大量運輸任務，而載運居民及緊急物資等能力，以及離島居民的避難路線，被認為是「必要的調查研究」。

設想「台灣有事」（台灣發生事態）可能成為現實，日本政府今年4月制定一旦發生事態，自衛隊與海上保安廳展開合作的「統制要領」，明確分工自衛隊負責防衛作戰，海上保安廳負責載送民眾避難，以及搜索、救難等工作。

日本內閣今年6月通過的「經濟財政管理基本方針」（又稱「骨太方針」），也包含要強化居民迅速且安全避難的體制。在此狀況下，海上保安廳判斷必須盡快進行具體研究。

各艘巡視船可乘載的人員，會根據海域、運輸時間而異。為了提升運輸能力，將研擬改造船艙及容納方式等。而確認居民本人身分、上下船時的查核、如何迅速指引民眾、乘船的優先順序也成為課題。

調查結果預計反映在之後修正的國民保護計畫中，也將採購避難居民所需的救生用品等備品。

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