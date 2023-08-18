人妻剛下火車不滿被撞　26歲男「被呼一巴掌」墜軌慘被輾死

▲男子摔到鐵軌上時，火車剛好進站。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

印度孟買發生一起男子遭人狠呼一巴掌落軌被火車輾死的事件，一名26歲男子在火車月台行走時，和一對夫妻發生肢體衝突，他被賞了一巴掌加上沒站穩，整個人竟摔落月台被進站火車輾過，和死者爆發爭執的夫妻已經坦承罪行，依過失殺人罪起訴。

從監視器畫面可見，男子拉托德(Dinesh Rathod)當時在月台上撞到31歲的人妻希塔爾(Sheetal Mane)，她被撞到後，認為對方是故意的，氣得用雨傘回擊，她的丈夫、35歲的馬內(Avinash Mane)也上前幫忙，突然呼了拉托德一巴掌，導致對方失去平衡摔到鐵軌上，此時火車剛好進站，拉托德試圖想要爬回月台時就被撞上。

▲男子摔到鐵軌上時，火車剛好進站。（圖／翻攝自推特）



根據印度媒體報導，這起事件發生在13日晚間9時12分左右，地點在錫安車站(Sion)，根據馬內和希塔爾表示，兩人當時剛下火車，在1號月台等待前往塔那(Thane)的列車時，突然被拉托德「故意撞了一下」，雙方便發生衝突。

遺憾的是，拉托德事後被緊急送往附近醫院救治，不過傷勢嚴重的他幾小時後宣告身亡，警方15日也將逃逸的馬內與希塔爾逮捕，兩人目前已經坦承罪行，依過失殺人罪起訴。









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