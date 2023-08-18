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第10名死者身份曝！被墜機砸中後炸成碎屍　轎車燒成廢鐵畫面曝

▲▼馬來西亞墜機。（圖／中國報提供）

▲馬來西亞墜機事件中被殘骸砸中的轎車被炸成廢鐵，下同。（圖／中國報提供）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞17日的空難奪走了10條人命，然而當局在公佈死者名單時，一直未公開被飛機殘骸砸中後死亡的轎車司機身份，僅透露這名男子是一名多元計程車司機，事發時車上未載有乘客。如今，死者的表姐在媒體採訪中證實，在意外中被殃及後慘死的第10名死者是她的表弟沙利布丁。

據《東方日報》報導，沙利布丁來自玻璃市州（Perlis），是家中排行第三的兒子，並與妻子育有2名分別為15歲和9歲的兒女。疫情期間，原本是一名保全的沙利布丁生計大受影響，於是他便離鄉背井，來到吉隆坡一帶謀生，而沙利布丁80歲的母親則因不習慣城市生活，而留在家鄉。

▲▼馬來西亞墜機。（圖／中國報提供）

表姐表示，他們因擔心沙利布丁患有心臟病的母親無法接受孩子的死訊，因此打算謊稱要帶她到吉隆坡與兒子會面，並在抵達現場後，再慢慢將真相告訴她。據悉，死者的母親此前曾告訴鄰居，她十分想念兒子，還突然失去胃口、心生不安，不料兒子3天後就遭遇意外，魂斷街頭。

《中國報》也在報導中秀出畫面，顯示小型飛機墜毀後砸中沙利布丁的轎車，下秒飛機發生大爆炸，巨大的衝擊力和爆炸力直接將整輛轎車炸成廢鐵，也讓開車的沙利布丁爛成碎屍，令隨後趕抵現場搜救的人員心酸不已。

▲▼馬來西亞墜機。（圖／中國報提供）

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