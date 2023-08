美「活松鼠卡肛門」X光片、飼主合照全是假　正解曝光：牠是松鼠猴

▲傳聞美國一名60歲退休郵差不慎將寵物松鼠卡進肛門,然而,X光照片推測是合成而來。

記者張寧倢/綜合報導

據稱美國2018年曾有一起活松鼠卡進肛門的離奇事件,然而,這很可能是一則假新聞,除了主流媒體大多未報導此事外,國外網路論壇上傳的X光片也可能是造假而來,英國《都市報》(Metro)早在2016年就曾用過此圖,而牠其實是一隻松鼠猴。飼主與松鼠的合照則是某部YouTube影片的截圖。

▲松鼠卡進肛門?牠其實是隻松鼠猴。(圖左/翻攝自美國論壇;圖右/翻攝自Metro)

先前有報導指出,美國2018年一名60歲男子跌倒時誤導致寵物松鼠卡進肛門,造成他出血送醫,這則舊聞引發大量關注,然而,這應該是則假新聞,除了搜尋國際主流媒體並未有相關報導,消息首先由網路論壇teakdoor.com上的一篇文章開始擴散,文中附上的X光照與飼主合照推測也是由網路素材移花接木。

▲黑冠松鼠猴。(圖/台北市立動物園提供)

英國《都市報》於2016年6月7日曾刊載一篇X光的猜謎遊戲,要讀者透過X光的猜測是何種動物骨骼,而這張X光照正好與「美國松鼠卡進肛門」的動物骨骼形狀不謀而合,顯示原先圖片可能是合成而來。《都市報》給出的解答是,這是一隻松鼠猴(squirrel monkey),而非松鼠。

▲美國松鼠男的合照其實是出自網路影片截圖。(圖/翻攝自YouTube)

至於60歲男性飼主與松鼠的合照,則可追溯至2013年7月5日YouTube頻道Danny Rossa所上傳的一部影片的截圖,影片標題為「新倫敦市的松鼠男!如何飼養寵物松鼠」(New London's SQUIRREL MAN! How to Keep a Pet Squirrel),影片資訊欄中提到男子名叫傑夫(Jeff),與傳聞被松鼠鑽下體的法蘭克福特(Ray Frankfurt)姓名不符。