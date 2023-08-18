BA.2.86高度突變！世衛列「監控中變異株」　美國CDC追蹤中

▲圖為美國疾病管制與預防中心（CDC）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）17日表示，正在追蹤高度突變新型變異株BA.2.86，目前已在美國、丹麥、以色列檢測到此變異株。世界衛生組織也稱，由於BA.2.86攜帶大量突變，已將其列為「監控中變異株」（Variant Under Monitoring）。

綜合路透、CBS NEWS報導，美國CDC目前針對新冠變異株BA.2.86收集更多訊息展開研究，現有新冠預防保護建議維持不變，若有更多消息將向公眾分享。已知美國境內的BA.2.86個案出現在密西根州，全球只有4例。

世界衛生組織17日把BA.2.86毒株迅速列為「監控中變異株」，並不尋常。現階段要判斷BA.2.86是否比目前流行的病毒株更加危險，為時過早，目前需要更多數據來瞭解其可能造成的威脅，但因攜帶大量突變，才加速列入監測。

休士頓衛理公會診斷微生物學醫學主任Wesley Long說明，與目前的XBB.1.5主流變異株相較，BA.2.86有36個突變，但這是否代表在逃避先前感染或疫苗接種的免疫反應方面具有優勢，仍待觀察。

福瑞德哈金森腫瘤研究中心的病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）17日提到，依據早期分析，新型變異株BA.2.86與XBB.1.5相比，具有同等或更強的能力逃脫前幾代Omicron變異株產生的抗體。

XBB.1.5是Omicron亞變種毒株，是目前新冠疫苗加強劑所針對的菌株。布魯姆指出，最有可能的狀況是BA.2.86傳染性不如現階段主流變異株，不會廣泛傳播，但仍需要更多基因序列數據。