比賽獎品原為麥加朝聖！男童領獎主辦突換「電視」...他當場痛哭

▲男童失望大哭。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印尼一名12歲男童日前贏得當地的競走比賽，原本獎品是前往麥加朝聖的套票，未料當男童上台領獎時，主辦單位臨時把獎品換成電視機，因為與原本的獎品價值相差太大，男童當場也難掩失望，忍不住傷心落淚。

根據《中國報》報導，印尼一名12歲男童利菲基於8月13日贏得競走比賽，原本的獎品是前往伊斯蘭教第一大聖城麥加朝聖的套票，但男童的母親英達阿斯特莉亞妮表示，當利菲基上台領獎時，主辦單位才臨時把獎品換成電視機，與原本獎品價值實在相差太大。

男童得知主辦單位的這項決定後，也難掩失望情緒，當場傷心落淚。利菲基的母親則質疑主辦單位的決定，而其他在場的民眾也發出抗議，但主辦單位依然堅持撤換獎品。

事後主辦單位則回應，由於利菲基尚未成年，不符合麥加朝聖的規定，因此才撤換獎品內容。此事曝光後，也引起印尼網友的熱議， 並指責主辦單位虐待兒童。

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