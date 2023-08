颶風「睽違84年」恐從美國加州登陸！　預測路徑曝光

▲颶風希拉里(Hilary)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

太平洋熱帶風暴希拉里(Hilary)17日增強為颶風,美國國家颶風中心(The National Hurricane Center)警告,它可能會成為84年來首個「登陸加州」的颶風。

Hilary becomes a hurricane off the coast of Mexico, could reach California as a tropical storm pic.twitter.com/l99t4OIlKW