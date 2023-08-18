中世紀墓穴出土！15歲少女「雙腿綑綁」被埋　原因曝光

▲英國發現中世紀少女骨骸。（圖／翻攝自MOLA Headland Infrastructure）



記者張方瑀／綜合報導

英國劍橋郡（Cambridgeshire）發現一個西元8世紀左右的墓穴，裡面躺著一具15歲少女的骨骸，但奇怪的是，她的腳踝被反綁，面部朝下放入墓中，和平常的入葬方式不同。考古學家指出，這樣的埋葬方式是為了避免她復活。

Analysis of the remains of a young Medieval girl, who was buried face down with her ankles potentially tied together, suggests extra measures were taken to ensure “she could not ‘return’ from the grave,” archaeologists have said. https://t.co/oDZHcCEqro — CNN (@CNN) August 17, 2023

根據CNN報導，倫敦考古博物館（MOLA）在記者會中表示，他們在劍橋郡東南部康寧頓村（Conington）發現一個中世紀的墓穴，裡面有一具臉部朝下放置的骨骸，而且腳踝處明顯被繩子綁住。考古學家指出，雖然中世紀早期並沒有特別的埋葬習俗，但多半都是正面下葬，現在他們正在對這具骨骸進行研究。

MOLA指出，目前推斷這是一名15歲左右少女的骨骸，「臉部朝下被埋葬被認為是一種『異類』的社會傳達，一種被認為是中世紀早期『社會以外』的人的埋葬方式，包含外表或行為與社區不同的人、社會地位低下的人，以及遭受暴力或意外死亡的人。」

MOLA資深人類骨骼學家沃克（Don Walker）指出，這個墓穴是非常有意義的發現，「除了臉朝下被埋葬以外，她腳踝的位置表明曾被綁在一起，這意味著將她下葬的人採取了額外的措施，來確保她不能從墳墓裡『回來』。」

專家表示，證據顯示這名少女的社會地位極低，她有可能是意外死亡，因為它的骨頭沒有顯現出長期疾病的跡象。另外少女的童年時期可能營養不良，從脊椎的分析顯示，她患有脊椎關節疾病，若是從小就從事艱苦的體力工作，那麼病情可能會加重。