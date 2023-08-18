鐵籠格鬥不在羅馬辦了！馬斯克挨轟「不認真」反擊：隨時戰鬥

▲馬斯克與祖克柏的格鬥賽可能不會在義大利舉行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳攸瑋羅馬17日專電

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克與臉書創辦人祖克柏慈善格鬥賽隔空叫戰，馬斯克指出，感謝義大利政府願提供場地和規劃慈善活動，並調侃祖克柏因對此種方式不感興趣而拒絕挑戰，格鬥賽可能不會在義大利羅馬舉行。

「共和報」（La Repubblica）報導，馬斯克（Elon Musk）今天在社群媒體發文打破沉默，感謝義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）的善意，願意替他們在義大利協調安排娛樂、文化和慈善活動。

他回覆桑朱利亞諾時表示：「我們希望在專家的支持下宣傳古羅馬歷史，同時為美國退伍軍人和義大利的兒童醫院籌集資金，但祖克柏（Mark Zuckerberg）拒絕這一提議，因為他對這種方式不感興趣，只想在UFC（終極格鬥冠軍賽）籌劃比賽的情況下參賽。」

馬斯克說：「無論如何，我隨時準備戰鬥。」

報導指出，馬斯克表示格鬥可能不會在義大利舉行，並將改變原規畫的責任歸咎祖克柏。

報導說，日前祖克柏在Threads社群平台發文澄清， 他指責馬斯克「不認真」，也暗示格鬥將不再舉行，並表示他提出一個真正的格鬥。終極格鬥冠軍賽主席懷特（Dana White）也提出，為了慈善要籌劃一場真正的比賽。但馬斯克說他需動手術，現在又要求他要在家後院練習。

祖克柏表示，如果馬斯克認真考慮真正的格鬥比賽，就知道如何聯繫他，否則是時候繼續前進了，他將專注與認真對待這項運動的人競爭。