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新變異株艾里斯竄起！實驗證實：輝瑞新COVID疫苗可有效預防

▲▼輝瑞。（圖／路透）

▲輝瑞新的疫苗可中和「艾里斯」（Eris）亞型變異株的活性。（圖／路透）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）今天表示，其更新的COVID-19疫苗經過針對新興變異株的試驗顯示，在老鼠實驗上可中和「艾里斯」（Eris）亞型變異株的活性。

路透社報導，輝瑞與其德國夥伴BioNTech SE以及其他COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製造商莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已經製造出針對XBB.1.5亞型變異株的疫苗。

暱稱為「艾里斯」的新變異株EG.5與XBB.1.5類似，是仍為主流的Omicron變異株的亞系變異株。

根據最新的政府數據，EG.5在美國的COVID-19病例中占了超過17%。在美國，COVID-19相關住院病例從6月的最近低點增加超過40%，但仍比2022年1月的Omicron疫情高峰低了超過90%。

中國、韓國、日本與加拿大等國也都偵測到EG.5變異株。

世界衛生組織（WHO）將EG.5歸類為「需留意變異株」（variant of interest），指出它應比其他變異株受到更密切關注，因為EG.5突變後傳染性可能會變得更高或引發更嚴重病情。

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