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九九峰動物樂園慶週年　門票超優惠...9／9還有灰冠鶴寶寶慶生趴

▲九九峰動物樂園於9月9日將歡慶週年，並為新生灰冠鶴雙胞胎寶寶舉辦生日派對。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲九九峰動物樂園將歡慶週年，預定9月9日為新生灰冠鶴雙胞胎寶寶舉辦生日派對。（圖／九九峰動物樂園提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於草屯鎮的九九峰動物樂園開幕營運將屆滿周年，9月1日至30日推出週年慶活動：全月成人門票僅需399元（原價560元）、12歲以下孩童更可免費入園，12歲以上遊客若是9月9日出生，當天入園可享門票優惠99元。
 
有「亞洲最大鳥類主題動物園」之稱的九九峰動物樂園，園內鳥禽品種達50種以上，並打造4座大天網鳥籠，可近距離欣賞鳥類的生活型態，也飼養黑面羊、小袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，提供高品質的動物觀賞體驗、讓民眾自在地感受動物與自然的美好。 

▲九九峰動物樂園於9月9日將歡慶週年，並為新生灰冠鶴雙胞胎寶寶舉辦生日派對。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲▼九九峰動物樂園新生灰冠鶴雙胞胎寶寶，目前已可獨立生活。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲九九峰動物樂園於9月9日將歡慶週年，並為新生灰冠鶴雙胞胎寶寶舉辦生日派對。（圖／九九峰動物樂園提供）

園方表示，9月9日當天還將為2隻可愛的灰冠鶴雙胞胎寶寶舉辦生日派對：現場將有切蛋糕儀式，邀請遊客一起來見證、為灰冠鶴寶寶們送上最美好的祝福；而當日壽星除可享門票優惠，也將獲贈一球冰淇淋，作為生日小確幸。

▲九九峰動物樂園於9月9日將歡慶週年。（圖／九九峰動物樂園提供）
 
▲九九峰動物樂園於9月9日將歡慶週年。（圖／九九峰動物樂園提供）

園方表示，歡迎各界遊客及愛鳥人士踴躍參與九九峰動物樂園週年慶，詳細資訊請洽官方網站或客服專線。 

活動詳情：一、週年慶日期：2023年9月1日至9月30日；二、成人票優惠：399元；三、9月9日當天特別活動：12歲以下壽星免費入園、12歲以上壽星門票99元、當日壽星皆贈送一球冰淇淋、灰冠鶴寶寶生日派對（切蛋糕儀式）。
 

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