鄰車停家門口太久！女主播簡立喆氣壞「把它折彎」　這下慘了

▲主播簡立喆不滿鄰居車子停放門口太久，把車子雨刷折彎，被起訴毀損罪。（資料照／好看娛樂提供）

記者劉昌松／台北報導

前主播簡立喆因不滿鄰居的車子停在她家門口太久，不利長輩在颱風季修剪門前樹枝，一氣之下，在6月間把這輛車子的雨刷拉起來折彎，車主發現後氣炸報警，調閱監視器找兇手，簡立喆在警察局坦承犯行，台北地檢署調查後，18日依毀損罪起訴簡立喆。

名主播簡立喆是前立委趙麗雲的女兒，她2018年發現罹患乳癌二期後離開主播台，歷經化療8次、放療30次，花費近百萬元，目前病況穩定，成功抗癌。

據了解，張姓男子因剛發生車禍，加上最近比較少用車，所以停放在簡立喆家門口，張男認為該處沒有畫設紅線，他並非違規停放，不該受到如此待遇，而且他後來還發現，連前擋風玻璃都被打破，車損嚴重，要求簡立喆賠償5萬元。

簡立喆被警方通知到案時解釋，因為6月中即將進入颱風季，長輩想修剪門前的樹枝，以免風災危害，但被張男的車子擋住無法作業，她曾通知警察找車主移車，卻沒有成功，才會氣得把車子的雨刷折彎。

檢察官根據監視器畫面，發現張男的擋風玻璃等其他車損，都無法證明和簡立喆有關，但監視器畫面確實拍到簡立喆折彎雨刷的畫面，因此仍依毀損罪將簡立喆起訴。