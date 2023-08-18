美國情報：烏克蘭今年「無法達成」反攻關鍵目標

▲烏克蘭從6月開始發動反攻。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭從6月開始發動反攻，儘管前線地區頻頻傳出捷報，但美國情報卻指出，今年恐怕無法打下東南部重要城市梅利托波爾。若情報為真，這意味著基輔當局無法在今年實現最大反攻目標，也就是切斷俄羅斯通往克里米亞的陸橋。

根據《華盛頓郵報》報導，梅利托波爾（Melitopol）對烏克蘭的反攻至關重要，因為它是通往克里米亞的門戶；這座城市位於兩條高速公路和一條鐵路的交會處，俄羅斯可以透過這條鐵路將軍隊和裝備，從克里米亞半島運送至烏克蘭南部的佔領區，目前烏軍距離該城市還有80多公里。

匿名官員指出，烏克蘭在6月初發動反攻，希望可以複製去年秋天在哈爾科夫地區取得的成功，但儘管烏軍擁有一系列來自西方國家的軍備，但在俄羅斯的防禦下，烏克蘭在反攻第一周就遭遇重大傷亡。

西方官員指出，美國、英國和烏克蘭軍隊進行聯合演習時，就預估到會有這樣的損失。原本西方國家認為，基輔會選擇接受重大傷亡來換取突破俄羅斯主要防線，但最終烏克蘭選擇減少戰損，採取依靠較小部隊在前線不同地區推進的策略。

美國官員說，五角大廈多次建議烏克蘭將大量部隊集中在一個突破點上；儘管烏克蘭最終選擇了不同策略，但官員指出，有鑑於烏克蘭軍隊在戰場上做出的巨大犧牲，他們尊重基輔當局做出的決定。

分析人士指出，烏克蘭面臨來自各方面的挑戰，而幾乎所有人都認為，俄羅斯在保衛佔領地的能力超乎預期。

美國匿名國防官員表示，烏克蘭可能會打破慣例，在整個冬天繼續反攻，但這仍取決於軍備數量，以及士兵需要多少時間休息，但俄軍同樣可能在冬季表現出色，「眾所皆知，俄羅斯人有能力在寒冷的天氣下作戰。」

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