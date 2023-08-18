　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮國安會官員：拜登願「無條件」會晤金正恩

▲▼ 北韓領導人金正恩（左）及美國總統拜登（右）。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩（左）與美國總統拜登（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日接受採訪時表示，總統拜登願意無條件會見北韓領導人金正恩，討論朝鮮半島無核化問題，北韓政府尚未對相關提議給出回應，但選項還擺在談判桌上，美方願在不設先決條件的情況下坐下來談。

共同社報導，柯比是在美日韓峰會登場的前一天發表上述談話，拜登政府尋求透過多種渠道取得無核化進展，但並未涉及最高層級接觸，與前總統川普親自會晤金正恩的做法不同。柯比披露這場最高層級會面的提議，並未具體說明是何時提出，不過也表明拜登政府正加緊腳步與平壤政府接觸。

▲▼美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲柯比並未具體說明這場最高層級的會面提議是何時提出。（圖／路透）

在此之際，美國國安會東亞暨大洋洲資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）16日在智庫活動上透露，美國政府最近幾周一直在努力邀請北韓坐到談判桌前，且自駐韓美國士兵金恩（Travis King）進入北韓之後，更加積極促成此事。

美日韓峰會18日將在大衛營舉行，北韓發展核武以及飛彈能力將是重要議題之一。韓聯社報導，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將在舉行會談之後共進午餐，共同會見記者發表會議成果，這也是大衛營2015年來首次接待外國領導人。美韓、日韓、美日都將分別進行雙邊會晤。

►美日韓領袖峰會將提國防安全合作倡議　建構「有事時」三國熱線
►金正恩又要射彈？美韓連2天「大動作」派偵察機　監控北韓飛彈基地

ET快訊
參謀主任私吞罐頭　連前妻都收到！最愛口味曝光
科技業潛規則？　知情人爆「用身體換業績」內幕
快訊／午後雷雨來了！　8縣市大雨特報
大馬死亡班機　最後合照曝光！
李玟淚崩《中國好聲音》現場影片曝光！　拍桌大喊「不公平」
比李多慧還強！「啦啦隊女神」安芝儇降臨台鋼
緯創跌停！AI股成重災區　台股下殺逾150點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

智慧手錶錶帶超髒！美研究：95%藏有害細菌　3材質最驚人

2遊客喝太醉！在艾菲爾鐵塔禁區呼呼大睡　面臨刑事訴訟

大馬死亡班機最後合照曝！　議員助理遺孀悲吐：老公本來不想搭機

梅根摘了訂婚鑽戒宣告「恢單」？　最新慶生自拍照曝光

短影片成癮如毒品！　研究曝：孩童出現「抖音腦」無法專注　

柬埔寨5武裝歹徒闖診所劫走「台灣毒犯」　3人落網

月台撞到人妻！26歲男被「甩一巴掌」摔到鐵軌　遭進站火車輾死

大馬墜機死亡名單出爐！「葬身火龍」轎車司機身份不明　最後車影曝

印度代工iPhone數量益增　將與中國同步生產新機

飛行途中「引擎連續噴出大火球」　男目睹畫面崩潰：死定了

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

大馬飛機墜毀砸中車至少10死　路面焦黑...多名政治人物罹難

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

智慧手錶錶帶超髒！美研究：95%藏有害細菌　3材質最驚人

2遊客喝太醉！在艾菲爾鐵塔禁區呼呼大睡　面臨刑事訴訟

大馬死亡班機最後合照曝！　議員助理遺孀悲吐：老公本來不想搭機

梅根摘了訂婚鑽戒宣告「恢單」？　最新慶生自拍照曝光

短影片成癮如毒品！　研究曝：孩童出現「抖音腦」無法專注　

柬埔寨5武裝歹徒闖診所劫走「台灣毒犯」　3人落網

月台撞到人妻！26歲男被「甩一巴掌」摔到鐵軌　遭進站火車輾死

大馬墜機死亡名單出爐！「葬身火龍」轎車司機身份不明　最後車影曝

印度代工iPhone數量益增　將與中國同步生產新機

飛行途中「引擎連續噴出大火球」　男目睹畫面崩潰：死定了

智慧手錶錶帶超髒！美研究：95%藏有害細菌　3材質最驚人

酒駕一屍兩命！澎湖母牛散步遭撞死　小牛路邊哀嚎淚流不止

賴清德訪巴拉圭、過境美國　涉外人士：穩健踏實帶領台灣

炸雞、薯球通通有！　速食店「3大銅板組合餐」連5天搶

馬祖海巡參謀主任狂A罐頭「連前妻都收到」　最愛鮪魚和紅燒扣肉　

物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

雙薪11萬！買新房「貸1200萬壓力大嗎？」　網見1關鍵抖了

台積電跌5元收539　台股大跌135點來到16381點

每人只要575元！爽住「高雄星級飯店」　當月壽星免費升等房型

緯創尾盤陷入跌停引關注　法人：AI股短線震盪不代表行情結束

遇到蟑螂在電燈開關！　塑膠袋甩下換電鍋重捶

國際熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

大馬墜機「螺旋俯衝」　最新近距離視角曝光

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

搭機必選2時段！　專家：便宜又風險低

大馬墜機「騎士著火」慘死　生前是外送員

大馬空難10死僅1人屍體完整！黑盒子找到了

死亡班機最後合照曝！遺孀：老公本不想搭機

FBI：手機出現8大徵兆　恐有惡意APP入侵

美移植豬腎臟到人體　正常運作32天創新紀錄

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

LK-99非常溫超導體　相關概念股大跌

大馬罹難機師生前遺言「媽媽我很愛你」

更多熱門

相關新聞

河邊盪鞦韆慘墜9公尺　女摔到岩石上身亡

河邊盪鞦韆慘墜9公尺　女摔到岩石上身亡

美國加州近來發生一起意外事件，23歲女子霍德特(Kathryn Hoedt)與朋友到福爾瑟姆湖(Folsom Lake)遊玩時，不小心從當地非合法設置的鞦韆上滑落，墜落9公尺後摔到附近岩石上身亡。

稱「不後悔未啟動警報」　夏威夷官員請辭

稱「不後悔未啟動警報」　夏威夷官員請辭

美將對中國鍍錫鋼板課122.5%反傾銷稅

美將對中國鍍錫鋼板課122.5%反傾銷稅

北韓近日恐試射ICBM　餓死者飆增2倍

北韓近日恐試射ICBM　餓死者飆增2倍

日綠帽尪暴走「狂戳小王眼睛」　當場被逮

日綠帽尪暴走「狂戳小王眼睛」　當場被逮

關鍵字：

拜登金正恩美日韓大衛營北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面