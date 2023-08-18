5歲童手指捲進「收銀台輸送帶」截肢！　哭：我再也不能拿筆

▲男童在等待父母結帳時，手不甚被收銀台輸送帶捲入。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名5歲男童日前隨父母一同到超市購物，在結帳時手指不慎被收銀台的輸送帶捲入，送院後因傷勢嚴重，被迫截肢，切除手指。而泰國6月也曾發生類似事件，一名女性乘客在搭乘電動步道時，左腿被捲入輸送帶，為保命當場截肢。

根據《鏡報》報導，來自哥倫比亞首都波哥大的5歲男童蒂亞戈（Thiago）和父母去超市購物，蒂亞戈在等待父母結帳時，將手放在收銀台的輸送帶上，怎知幾秒後他的左手就被捲進輸送帶內卡住，傷勢嚴重。

▲男童最終遭到截肢。（圖／翻攝自推特）



他的母親回憶道，當時沒有任何人提供協助或是急救，夫妻倆隨即將蒂亞戈帶到波哥大的邁森醫院。抵達醫院後，蒂亞戈接受了包含Ｘ光在內的一系列檢查，沒想到卻從醫生口中聽到噩耗。

醫師說，由於機器已經完全將蒂亞戈的手指截斷，所以他們必須截肢，切除他的手指。如今斷指的蒂亞戈每天因為疼痛無法入眠，甚至崩潰地向父母哭訴，自己再也無法拿筆寫字了。

泰國6月也曾發生類似事件，一名女性拉著行李箱走在曼谷廊曼機場的電動步道時，突然跌倒，左腳被捲入輸送帶內，肌肉、肌腱以及骨頭皆受到嚴重撕裂，最終被迫截肢。