新DNA分析翻案！冰人奧茲5300年前真面目曝　他其實「又禿又黑」

▲最新研究發現，冰人奧茲可能是土耳其農民的後裔，而且頭比最初想像的更禿，皮膚也更黑。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

1991年在奧茲塔爾山冰河被發現的「冰人奧茲」（Ötzi）最近又有了新發現。德國研究顯示，人們以往對冰人奧茲的認知可能一直都不正確，他的祖先來自西亞而非東歐，而且膚色也比之前認為的更深，死前還可能已經禿頭或幾乎禿頭。

綜合CNN與法新社報導，冰人奧茲是迄今最古老的木乃伊，其生存年代為公元前3300年的史前時期，距今已有5300年。由於冰人奧茲是歐洲最古老、保存最完好的人類木乃伊，因此科學家們對他的研究最為透徹。

▲冰人奧茲是在奧茲塔爾山冰河被發現，並以其發現地命名。（圖／CFP）

此前，科學家分析冰人奧茲的基因組後認為，他可能是一名東歐大草原的牧民，然而馬克斯普朗克演化人類學研究所（MPI-EVA）最近卻推翻了相關推測，認為冰人奧茲其實來自一個與其他歐洲人極少接觸的相對孤立群體，且其祖先來自於西亞的安納托利亞（Anatolia）地區，也就是目前的土耳其。

MPI-EVA科學家指出，此前的研究出錯，是因為冰人奧茲的原始樣本已受到現代DNA的污染，但隨著現代科技進步，研究人員發現，冰人奧茲的基因組「沒有東歐大草原牧民的痕跡」，而且「狩獵採集族群基因的比例極低」，推測他的祖先可能與其他歐洲族群幾乎沒有接觸，「是從安納托利亞直接過來的」。

▲人們此前想像冰人奧茲的皮膚蒼白、毛髮濃密。（圖／CFP）

除此之外，科學家也認為，人們過去對冰人奧茲外貌的認知也可能不正確。此前人們普遍認為，冰人奧茲可能是一個皮膚蒼白、頭髮濃密、留著鬍子的男人，然而一項從冰人奧茲骨盆中提取的古代DNA新研究卻推翻了相關猜測。

歐洲研究學院（Eurac Research）人類學家辛克（Albert Zink）指出，過去研究認為，奧茲的皮膚是在冰封中「木乃伊化」變黑，但事實上這可能就是他原本的膚色，「這一點都不奇怪，因為古人的皮膚色素沉著可能比現代人更深，他們只是隨著時間推移，適應了氣候和飲食變化，才逐漸變白」。

不僅如此，冰人奧茲的基因組也顯示他擁有「禿頭體質」，因此研究人員相信，他死時並非頂著濃密長髮，甚至可能在成年後失去了大部分頭髮。