大馬罹難機師生前最後告白「媽媽我愛你」　他13年前才逃空中劫難

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一架小型飛機17日失控墜毀牙直利大道（Guthrie），造成10人死亡。罹難者家屬當天晚間陸續來到巴生中央醫院太平間，其中42歲機師的母親受訪表示，兒子生前最後一次跟她說的話是「我很愛你」，還答應要帶孫子去看她。另一名罹難機師則曾在消防拯救局任職，13年前經歷過一場空難，只是這次未能再逃死劫。

▲馬來西亞17日一架小飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

根據馬來西亞星洲日報、中國報報導，42歲罹難機師沙魯卡馬的母親瑪哈仁受訪時表示，最後一次和兒子見面大約是25天前，當時她正在住院，沙魯卡馬擔心帶孫子探病會打擾她休養，「他答應之後會帶他的4名孩子來見我，當時還叫我好好休息，說愛我。」

瑪哈仁說，兒子曾是馬來西亞航空的機師，疫情失業後轉而擔任私人機師，遺體安葬地點將與媳婦和親家們討論後再做決定。

▲另一名43歲死者生前曾是消防拯救局的空中部隊人員，後來加入私人航空公司。（圖／達志影像／美聯社）

另一名43歲罹難機師凱里阿茲萬的家屬也已經抵達醫院太平間，這名家屬因為無法聯繫上他，但有看到他在飛機上的照片，所以趕來相認遺體。布城（布特拉再也）消防拯救局空中部隊隊長羅斯蘭表示，他與凱里阿茲萬13年前曾經一起經歷過一場直升機空難，當時是2010年9月16日上午，凱里阿茲萬坐在副駕駛座，由於天氣惡劣影響能見度，直升機墜毀於丘陵。

羅斯蘭說，多虧了凱里阿茲萬當時立即將他從直升機殘骸拉出來，並為他急救，他才能挺過墜機，遺憾的是，凱里阿茲萬再次被命運挑中，不幸於這次的小飛機墜毀事件中罹難。羅斯蘭表示，17日空難發生時他試圖聯絡凱里阿茲萬，最後卻發現好友的名字列在死者名單上。

據羅斯蘭透露，凱里阿茲萬2005年加入馬來西亞消拯局，擔任他的助理約有3年時間，並於6年後辭職加入私人航空公司，平時是開朗、關心朋友的人，對飛行充滿熱情，還時常提醒周遭友人安全飛行。

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