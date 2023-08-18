墳墓傳尖叫聲！眾人開棺「裡面滿是血痕」　摸屍驚：還是溫的

▲37歲女子多斯桑托斯疑似在下葬後復活。（示意圖／Piqsels）

圖文／CTWANT

巴西先前發生離奇命案。一名37歲女子在被醫院判定死亡後隔天下葬，未料墓園附近居民之後不斷聽到尖叫與巨響聲，嚇得找女子家人開棺檢查。怎知，眾人掘墓一看女子真的死了，但她額頭、雙手與棺材內都有血跡和抓痕，女子疑似「復活」並想破墓逃生，可惜最後力盡而亡。

據《鏡報》報導，37歲女子多斯桑托斯（Rosangela Almeida dos Santos）在死亡證明被載明「死於敗血性休克」，並在身亡前有過2次心臟驟停。但她的水泥墳墓在2018年1月完成下葬儀式的11天後，竟傳出低沉尖叫和「碰碰」巨響聲，嚇壞附近居民。

▲多斯桑托斯疑似想破墓逃生。（圖／翻攝自推特）

多斯桑托斯的家人得知後，回到墓園破墓、開棺檢查，結果驚見「棺材的釘子被往上推」，且在棺材內部發現抓痕與血跡，甚至多斯桑托斯原本完好的「遺體」，在額頭與雙手都有血跡，塞進耳朵和鼻孔裡的棉花均不在體內，種種跡象都顯示多斯桑托斯在死亡超過11天後復活，並嘗試大聲求救與破棺逃生。

多斯桑托斯的家人透露，她從7歲開始就有暈厥症狀，生前也在服用抗癲癇藥物，這讓親友懷疑多斯桑托斯因過去病史與用藥史，在被判定死亡時處於假死狀態。而令眾人更不寒而慄的是，現場500多個圍觀民眾中，許多摸了多斯桑托斯腳的人都說她「還是溫的」，似乎才剛離世不久。

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