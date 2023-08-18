葉門男逼妻回家「引爆手榴彈炸飛上半身」　自己也掛了

記者黃翊婷／綜合報導

葉門一名29歲人夫因為家庭糾紛與30歲的妻子發生爭吵，15日晚上他想說服回娘家的妻子回到自己身邊，沒想到雙方在大街上爆發拉扯衝突，他一氣之下竟當街引爆手榴彈，不僅把妻子的上半身炸飛，自己也受到波及身亡。

▲丈夫當街引爆手榴彈，結果炸死妻子，也炸死了自己。（圖／翻攝自Twitter／AneesJahlani）

根據《阿拉伯衛星電視台》報導，事發地點位於葉門亞丁，當地消息人士指出，事件起因是29歲的丈夫在幾個月前與30歲的妻子發生家庭糾紛，雙方衝突越演越烈，後來妻子受不了躲回娘家，15日他前往妻子的娘家，希望能把對方勸回家。

在一段30秒的影片中，只見這對夫妻先是在路邊發生拉扯，妻子試圖逃離，兩人跑出畫面右下角，不久之後又回到畫面中，丈夫一手緊緊勾著妻子的頸部，其他路人見狀趕緊上前勸阻，還有一名路人牽著小孩經過，結果下一秒丈夫就在街上將手榴彈引爆，瞬間炸出一片血色煙霧，妻子的上半身幾乎被炸爛，留下一地鮮血，嚇壞眾人。

消息人士表示，這起事故導致妻子慘死，引爆手榴彈的丈夫也因為受到波及身亡，事發之後，安全部隊很快就封鎖現場及附近的主要街道，並請鑑識小組前往採證，夫妻倆的遺體隨後也被轉往當地醫院，詳細情況仍有待相關單位進一步調查釐清。