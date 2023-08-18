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快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大集團。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

中國房市危機連環爆，恆大、碧桂園相繼告急，最新消息指出，恆大集團週四在紐約申請破產。

根據CNN報導，恆大根據美國破產法第15章申請破產保護，該保護允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序。

恆大集團曾是中國銷售額第二大的房地產開發商，不過在集團7月報告中透露，在2021年和2022年損失了810億美元的股東資金。截至去年底，恆大集團的總債務已達2.437萬億元人民幣（約3400億美元），約佔中國國內生產總值的2%。

 
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