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快訊／哥倫比亞「規模6.1地震」撼動首都　居民衝出大樓逃難

▲▼哥倫比亞規模6.1地震撼動首都 民眾倉皇逃上街。（圖／翻攝自推特）

▲哥倫比亞發生「規模6.1強震」撼動首都。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

根據哥倫比亞國家地質單位，一場規模6.1的地震撼動哥國首都波哥大（Bogota），導致警報大作，數以千計驚慌失措的民眾紛紛撤出辦公室和餐廳，街頭短暫瀰漫恐懼氣氛。

綜合法新社與路透社報導，哥倫比亞地質調查所（Colombian Geological Service）在社群媒體貼文表示，地震發生時間為今天下午12時4分（格林威治時間17時4分），震央在哥國中部埃爾卡爾瓦里奧鎮（El Calvario）。當地位於波哥大東南方40公里。

美國地質調查所（USGS）測定規模為6.3。

幾分鐘後當居民都擠在街上時，又發生餘震。根據哥國地質單位，餘震規模為5.9。

在波哥大鬧區附近工作的43歲民眾阿拉康（Adrian Alarcon）說：「地震很強烈，持續很久。…我同事都站起來互看，想說我們要怎麼辦？」

「我覺得自己很脆弱。你的人生一秒就變了，你什麼都不能做，只能逃命。」

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