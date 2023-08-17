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大馬墜機新視角曝光！飛機「筆直撞地」爆炸　他目擊騎士燒成焦屍

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州17日下午發生一起空難事件，一架小型飛機失控墜毀牙直利大道路（Guthrie），墜毀時還砸中路過的轎車和機車，造成至少10人死亡。附近住宅的監視器拍下了恐怖瞬間，可以看見飛機近乎是筆直衝向地面，短短1秒內炸成一團巨大火球。

綜合外媒報導，墜毀的是一架註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，飛機於17日下午2點08分從浮羅交怡島（Pulau Langkawi，別譯蘭卡威）飛往首邦市（Subang），不料在飛經艾米納（Bandar Elmina）附近路段時，突然不明原因失控墜毀牙直利大道。

▲▼大馬／馬來西亞墜機10死畫面曝光。（圖／路透社）

▲附近民宅的監視器拍下飛機墜毀瞬間。（圖／路透社）

附近住宅的監視器拍下了恐怖瞬間，可以看見飛機近乎是筆直衝向地面，墜毀時還砸中路過的轎車和機車，撞擊的瞬間立刻炸出一顆巨大的火球，機身在事故後也斷成多截，零件殘骸噴飛四散，場面相當駭人。

當地民航管理局（CAAM）證實，飛機起飛時載有6名乘客與2名機組人員，估計8人已全數不幸罹難，而飛機在墜毀時砸中地面轎車和機車，造成一位騎士與一名司機死亡，導致事件死亡人數攀升至10人。

▲▼ 馬來西亞17日一架飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬來西亞17日一架飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛機墜毀後起火燃燒，地面被大火燒到焦黑，現場碎片散落一地。（圖／達志影像／美聯社，下同）

另據馬來西亞《光明日報》報導，一名目擊者聲稱，被捲入事故的騎士在爆炸後全身起火，騎士一度起身掙扎試圖滅火，但最終仍被燒成焦屍。另一名事發後趕到現場的住戶沙米則說，「我直接開車趕到現場，看見飛機墜毀在馬路上，滿地都碎片」、「我也看到一個人，已經燒成焦屍……當下我什麼也做不了」。

CAAM透露，墜毀的飛機17日下午2點47分首次與首邦空中交通管制塔台聯繫，並於下午2點48分獲得著陸許可，不料塔台下午2點51分就觀察到墜毀地點冒出陣陣煙霧，便緊急與吉隆坡航空救援協調中心（KLARCC）協調搜救任務。

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