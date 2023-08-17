失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師淪焦屍

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞17日下午發生小型飛機墜毀事故，除了機上8名乘客全數罹難，遭機身殘骸撞擊的機車騎士與轎車駕駛當場死亡，至少10人喪命。依據目擊者的說法，這架飛機失事之前，疑似在空中多次盤旋。

▲飛機墜毀地點的位置一片焦黑。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合星洲網、中國報報導，這架失事私人飛機起飛後，突然失控墜毀牙直利大道，飛機墜毀後發出巨大爆炸聲，讓周邊居民紛紛出來查看情況。當時飛機撞擊地面後，機身殘骸散落路面，隨後起火燃燒，飛機輪、殘骸、機頭全被炸飛，機師遺體被火燒成焦屍。

依據事故現場畫面，飛機墜毀地點的位置一片焦黑，有輛正在燃燒的機車，還有被火焚燒的遺體，讓目擊者感到相當震驚。

稍早消息指出，這起事故吸引超過100人到現場圍觀。隨著現場人潮越來越多，警方把封鎖範圍從原本的100公尺擴大至1公里。除了救援人員之外，媒體人員被禁止進入現場。

已知這架私人飛機總共載有8人，包括6名乘客及2名機組人員，在墜機事故發生後，機上人員全數罹難。警方表示，飛機從高空墜地後，撞擊一輛機車與一輛汽車，造成機車騎士及轎車司機當場死亡。