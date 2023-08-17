大馬墜機增至10死！騎士被殘骸砸中　全身著火爬行求救仍燒成焦屍

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一架小型飛機17日發生墜機事件後，失控墜毀牙直利大道（Guthrie），並砸中路過的轎車和機車，導致10人死亡。有現場目擊者指出，一名機車騎士慘在爆炸中全身起火，儘管他一度試圖靠著爬行來自救，但最後仍難逃死劫，慘被活活燒死。

▲馬來西亞墜機事件導致一名機車騎士被活活燒死。（圖／翻攝自Facebook）

綜合當地媒體報導，這架私人飛機據信是在17日下午2時08分，從浮羅交怡島（Pulau Langkawi，別譯蘭卡威）飛往首邦市（Subang）。然而，飛機在下午2時40分左右飛過柏西蘭艾米納靠近花園旁的路段時，突然失控墜毀牙直利大道，同時還傳出陣陣爆炸巨響。

飛機在墜落地面後，意外砸中至少一輛機車與一輛轎車，導致飛機殘骸四處噴飛，還冒出陣陣火焰，滾滾濃煙也隨之冒出。從當地居民拍攝的現場畫面可見，飛機墜毀的位置被大火燒成一片焦黑，附近還有機車慘被大火燒毀，另有兩具遺體仍在燃燒。

一名目擊者指出，他在事故現場看到一名機車騎士慘被飛機殘骸砸中，而爆炸後的火勢也迅速將其吞噬，導致這名機車騎士被活活燒成焦屍。另一名目擊者也表示，機車騎士在全身起火後，曾一度爬行在路面上試圖自救，而趕至現場的消防員也馬上朝騎士身上灌水，但騎士最後還是在留下一句「真主至大」（Allahu Akbar）後，不幸被大火活活燒死。

民航管理局（CAAM）證實，飛機失事時，機上共載有6名乘客與2名機組人員，當局估計他們已全數不幸罹難。當地警方隨後也向媒體證實，除了這6名機上人員外，現場還有一名機車騎士和一名轎車司機死亡，讓目前的死亡人數升至10人。