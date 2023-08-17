美60歲男「活松鼠卡肛門」牠在體內掙扎！撕咬狂抓　痛到地獄尖叫

▲美國一名退休郵差曾發生肛門卡入活松鼠的意外。（圖／翻攝自美國論壇）

記者張寧倢／編譯

美國新罕布夏州一名60歲退休郵差把松鼠當作寵物照顧，某天卻撥打了911緊急電話求救，因為松鼠竟卡在他的肛門裡，電話那頭的調度員聽了簡直不敢置信，但目睹情況的醫護人員驚訝地說，松鼠鑽入下體「又抓又咬」，而飼主則是痛苦到發出地獄般的尖叫。不過，事主拒絕受訪，而國外主流媒體大多也未報導此事。

美國2018年曾發生一起離奇事件，新罕布夏州卡洛爾郡（Carroll County）一處叫作Moultonborough的城鎮，有一名60歲的退休郵差法蘭克福特（Ray Frankfurt），平時養了一隻寵物松鼠並取名為「Slimy」。某天下午法蘭克福特自行撥打911緊急電話，宣稱自己在家跌倒時正好坐在了松鼠身上，結果導致牠卡進了肛門內。

▲飼主在意外發生前與松鼠的合照。（圖／翻攝自美國論壇）

女調度員一聽以為是年輕人打來的惡作劇報案電話，儘管心存懷疑仍調派了一輛救護車到現場，結果醫護人員很快就意識到傷者情況非常嚴重。法蘭克福特裸體躺在浴室，肛門外露出一條毛茸茸的松鼠尾巴。醫護人員說，「這隻動物對他又咬又抓，痛苦地尖叫著，那傢伙看起來像是活在地獄中。」

法蘭克福特被送往沃爾夫伯勒鎮（Wolfeboro）的哈金斯醫院（Huggings Hospital），醫生協助將松鼠取出，發現他有嚴重內出血，經過2小時的手術後終於穩定下來，遺憾的是，松鼠未能逃過一死。

當時有報導指出，美國每年平均有5739人因為肛門卡異物而住院，這些案例中平均有19件是動物，多數是魚、蛇、老鼠等。據美國衛生與公共服務部門（Department of Health and Human Services）數據，法蘭克福特是自2007年以來第一個松鼠卡進肛門的美國人，事後他拒絕接受採訪或發表回應。然而，實際上也幾乎查不到主流媒體報導此事。