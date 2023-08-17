　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲民宅驚傳「發現放射性物質」　軍方突襲搜查緊急封路

▲▼輻射,放射性,化學防護裝,核。（圖／CFP）

▲澳洲邊防部隊突襲雪梨一間民宅，甚至出動危險物質應對小組。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲邊境部隊（ABF）7日突襲雪梨民宅，封鎖街道並出動危險物質應對小組。儘管相關單位皆未證實發現核物質，但當地媒體《十號電視網》（Channel 10）宣稱，那棟公寓內查獲了汞與放射性物質鈾-238。

《衛報》報導，澳洲邊境部隊在雪梨南部郊區的阿恩克利夫（Arncliffe）執行另一項搜索任務，卻發現了潛在危害物質。截至17日下午，公寓仍被警戒線重重封鎖，軍方也在現場駐紮。

澳洲邊境部隊尚未證實任何輻射物質的存在，僅證實17日在新南威爾斯州緊急服務部門的支援下執行任務。發言人說，「所有適當安全措施都已經實施」、「呼籲該地點附近的人們遵循緊急服務部門的所有指示」。

就連鄰居們也不清楚細節，包括公寓內是否發現放射性物質。居民納塞爾（Nasser）說，「邊境部隊的人穿著防護衣走出來，有點恐怖。你不知道發生什麼事，警察也不會告訴你任何事情，沒有人會說任何事。但當你們封鎖街道並且告訴居民離開他們的房子，我認為情況很嚴重。」

西澳大學教授潘瑟（Dr Fiona Helen Panther）表示，鈾-238可用於核反應爐及核子武器，但也是「最常見的自然鈾同位素」，光憑現有資訊很難估算放射性，「因為這取決於它存放的時間以及它存放的地方。」她解釋，「它被中子撞擊時會變得危險，但只是在環境中徘徊…即使幾公克的鈾也不會提高（背景輻射）至人們應該擔憂的程度。」

格里菲斯大學環境科學院的物理學及核廢料學者、榮譽教授羅威（Ian Lowe）認為，軍方本次發現的物質「不太可能具有強烈放射性」，萬一發現此類物質也將移交監管機構，也就是澳洲輻射防護及核安全局（ARPANSA）。

ARPANSA並未直接證實發現輻射物質，但稱知悉澳洲邊防部隊的行動及相關媒體報導，並且正在「支持相關州及聯邦機構，持續管理並解決情勢」。

ET快訊
快訊／群創內部信曝光！許處長辭職了
金鐘獎「上空走紅毯」史上第一人！美胸女王曝被陷害過程
大馬墜機恐怖畫面曝光！路中衝出火球「濃黑蕈狀雲竄天」
快訊／9縣市大雨特報！
快訊／陰經龍捅心臟殺女友　10萬交保
失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師成焦
關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　遭貨車輾爆頭慘死
快訊／大馬墜機爆炸！多名政治人物罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬墜機畫面曝！路中爆火球「濃黑蕈狀雲衝天」　恐怖空難釀10死

失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師淪焦屍

阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

北韓近日恐試射ICBM！俄向金正恩提議「聯合軍演」　餓死者飆增2倍

男歌手唱到一半「中槍爆頭」！情侶台下大吵　他勸架反遭射殺

大馬墜機乘客名單曝！多名政治人物罹難　民航局： 出事前未求救

美60歲男「活松鼠卡肛門」牠在體內掙扎！撕咬狂抓　痛到地獄尖叫

澳洲民宅驚傳「發現放射性物質」　軍方突襲搜查緊急封路

愛妻外遇！日本綠帽尪暴走「狂戳小王眼睛」　當場被逮

76歲華裔婦人遇搶劫　「頭撞擊地面」遭拖行近10公尺

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

大馬墜機畫面曝！路中爆火球「濃黑蕈狀雲衝天」　恐怖空難釀10死

失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師淪焦屍

阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

北韓近日恐試射ICBM！俄向金正恩提議「聯合軍演」　餓死者飆增2倍

男歌手唱到一半「中槍爆頭」！情侶台下大吵　他勸架反遭射殺

大馬墜機乘客名單曝！多名政治人物罹難　民航局： 出事前未求救

美60歲男「活松鼠卡肛門」牠在體內掙扎！撕咬狂抓　痛到地獄尖叫

澳洲民宅驚傳「發現放射性物質」　軍方突襲搜查緊急封路

愛妻外遇！日本綠帽尪暴走「狂戳小王眼睛」　當場被逮

76歲華裔婦人遇搶劫　「頭撞擊地面」遭拖行近10公尺

快訊／群創內部信曝光！許處長辭職了

Lisa入選IG富豪榜！1則貼文賺「8位數收益」登韓星冠軍

嘴唇縫8針滲血執意上場　馬建豪：因為我討厭輸球

大王歸還！王柏融隔669天開轟喊：超爽的！　新庄剛志握手致意

潘韋辰為阿迷趴開球！陳鴻文喊催落　加入國軍仍有職棒夢

大雷雨往北轟夜襲4縣市！國家警報緊急響　「紅爆水彈」猛灌2天

台電台南區處中元普渡祈願平安　募捐逾兩千公斤白米助弱勢

天使輪沉沒貨櫃側掃作業完成　今夜開始進行油艙重油抽除

《暗黑破壞神4》暫關交易功能　道具金幣複製漏洞大發生

【監所技能銜接助更生】家是一輩子的牽絆　彰所自主監外作業

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

FBI：手機出現8大徵兆　恐有惡意APP入侵

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

大馬飛機墜毀爆炸！解體後砸中車輛奪6命

大馬墜機增至10死！騎士全身著火燒成焦屍

10外國人新加坡洗錢　金額達200億

機長「空中暴斃」倒臥廁所！

少年與女老師做愛後寫作業　宛如AV劇情

新幹線延誤10小時！颱風襲日　旅客慘睡車站

德國團隊證實：LK-99不是超導體

大馬墜機　目擊者：失事前空中盤旋多次

遊樂設施冒出恐怖白煙　7人全被甩出座位

重考生如廁「飲料被偷放瀉藥」　受驚染腸炎

更多熱門

相關新聞

中西戰略角力關鍵國　總理差挺過不信任投票

中西戰略角力關鍵國　總理差挺過不信任投票

萬那杜總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）今天驚險挺過不信任動議，反對陣營以1票之差未達罷免總理所需的27票。在此之前，反對黨批評卡爾薩考政府與澳洲簽署安全協議。

夫妻性侵寵物犬拍片　12個月內發生5次

夫妻性侵寵物犬拍片　12個月內發生5次

澳洲男子威脅要炸掉飛機　最高可判10年

澳洲男子威脅要炸掉飛機　最高可判10年

馬航乘客揚言炸飛機　起飛3小時折返雪梨

馬航乘客揚言炸飛機　起飛3小時折返雪梨

男吃妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」奪命

男吃妻子義大利麵　差點被「世界最毒菇」奪命

關鍵字：

紐澳要聞輻射放射性鈾-238

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

女星錄一半「突跌地淚崩」！

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面