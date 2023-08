澳洲民宅驚傳「發現放射性物質」　軍方突襲搜查緊急封路

▲澳洲邊防部隊突襲雪梨一間民宅,甚至出動危險物質應對小組。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

澳洲邊境部隊(ABF)7日突襲雪梨民宅,封鎖街道並出動危險物質應對小組。儘管相關單位皆未證實發現核物質,但當地媒體《十號電視網》(Channel 10)宣稱,那棟公寓內查獲了汞與放射性物質鈾-238。

《衛報》報導,澳洲邊境部隊在雪梨南部郊區的阿恩克利夫(Arncliffe)執行另一項搜索任務,卻發現了潛在危害物質。截至17日下午,公寓仍被警戒線重重封鎖,軍方也在現場駐紮。

澳洲邊境部隊尚未證實任何輻射物質的存在,僅證實17日在新南威爾斯州緊急服務部門的支援下執行任務。發言人說,「所有適當安全措施都已經實施」、「呼籲該地點附近的人們遵循緊急服務部門的所有指示」。

就連鄰居們也不清楚細節,包括公寓內是否發現放射性物質。居民納塞爾(Nasser)說,「邊境部隊的人穿著防護衣走出來,有點恐怖。你不知道發生什麼事,警察也不會告訴你任何事情,沒有人會說任何事。但當你們封鎖街道並且告訴居民離開他們的房子,我認為情況很嚴重。」

#Breaking: A road has been blocked off by police and hazmat officers after mercury and a uranium isotope were discovered in an Arncliffe home. 10 News First understands the raid is being led by the Australian Border Force | @hughriminton pic.twitter.com/Ulyo2KAg0N