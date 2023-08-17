澳洲民宅驚傳「發現放射性物質」　軍方突襲搜查緊急封路

▲澳洲邊防部隊突襲雪梨一間民宅，甚至出動危險物質應對小組。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲邊境部隊（ABF）7日突襲雪梨民宅，封鎖街道並出動危險物質應對小組。儘管相關單位皆未證實發現核物質，但當地媒體《十號電視網》（Channel 10）宣稱，那棟公寓內查獲了汞與放射性物質鈾-238。

《衛報》報導，澳洲邊境部隊在雪梨南部郊區的阿恩克利夫（Arncliffe）執行另一項搜索任務，卻發現了潛在危害物質。截至17日下午，公寓仍被警戒線重重封鎖，軍方也在現場駐紮。

澳洲邊境部隊尚未證實任何輻射物質的存在，僅證實17日在新南威爾斯州緊急服務部門的支援下執行任務。發言人說，「所有適當安全措施都已經實施」、「呼籲該地點附近的人們遵循緊急服務部門的所有指示」。

就連鄰居們也不清楚細節，包括公寓內是否發現放射性物質。居民納塞爾（Nasser）說，「邊境部隊的人穿著防護衣走出來，有點恐怖。你不知道發生什麼事，警察也不會告訴你任何事情，沒有人會說任何事。但當你們封鎖街道並且告訴居民離開他們的房子，我認為情況很嚴重。」

#Breaking: A road has been blocked off by police and hazmat officers after mercury and a uranium isotope were discovered in an Arncliffe home. 10 News First understands the raid is being led by the Australian Border Force | @hughriminton pic.twitter.com/Ulyo2KAg0N — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) August 17, 2023

西澳大學教授潘瑟（Dr Fiona Helen Panther）表示，鈾-238可用於核反應爐及核子武器，但也是「最常見的自然鈾同位素」，光憑現有資訊很難估算放射性，「因為這取決於它存放的時間以及它存放的地方。」她解釋，「它被中子撞擊時會變得危險，但只是在環境中徘徊…即使幾公克的鈾也不會提高（背景輻射）至人們應該擔憂的程度。」

格里菲斯大學環境科學院的物理學及核廢料學者、榮譽教授羅威（Ian Lowe）認為，軍方本次發現的物質「不太可能具有強烈放射性」，萬一發現此類物質也將移交監管機構，也就是澳洲輻射防護及核安全局（ARPANSA）。

ARPANSA並未直接證實發現輻射物質，但稱知悉澳洲邊防部隊的行動及相關媒體報導，並且正在「支持相關州及聯邦機構，持續管理並解決情勢」。