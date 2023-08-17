人妻在網上找到「老公結婚照」　發現「他同時和男人結婚」崩潰

▲女意外發現，老公同時和另外一名男子結婚。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子雖然已經和53歲老公帕森斯(Colin Parsons)分居，但是沒有離婚，後來卻在網路上發現對方的「結婚照」，才發現對方不但已經改名為懷爾德(Marcus Wild)，還和一名男子結婚，氣得上法院控告對方。

居住在諾丁罕郡斯奈頓(Sneinton)的懷爾德，被妻子蘇珊(Susan)控訴，在2人婚姻還沒有結束的情況下，在外面假裝單身，還與另外一名男子結婚。蘇珊表示，她於2003年與懷爾德結婚，雖然曾懷疑老公有可能是同志，但仍一直維持著婚姻，直到2016年2人才開始分居。

懷爾德搬出後，蘇珊仍住在原本2人一起居住的房產中，沒有更換名字和郵件聯絡方式，雖然她曾試圖聯絡丈夫，希望對方答應和她離婚，可是一直沒有獲得對方回應，沒想到某天上網時，發現對方不但改了新名字，還已經和男人再婚。

'My husband married a man while still wed to me - I found out when I saw wedding photos'https://t.co/wZkRfygjJJ pic.twitter.com/6YHkmnYICi — The Mirror (@DailyMirror) August 16, 2023

蘇珊控訴，覺得這麼多年來，自己一直被丈夫綁住，讓她日子過得非常痛苦。懷爾德則辯稱，因為沒有人詢問過他是否改名或是結過婚，所以他才沒說，然而他的說法無法獲得法官認同，因為當他在諾丁罕法院登記結婚時，法務人員一定會要求他確認現在是否是單身身分，否則就會觸法。

本案事隔18個月再度開庭，法官指出，懷爾德如今已經和蘇珊正式辦理離婚，也和新丈夫感情良好，大家都已經把往事放下，各自有了新人生，有鑑於他犯下重婚罪，判處他入獄3個月，緩刑2年。