人妻在網上找到「老公結婚照」　發現「他同時和男人結婚」崩潰

▲女意外發現,老公同時和另外一名男子結婚。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子雖然已經和53歲老公帕森斯(Colin Parsons)分居,但是沒有離婚,後來卻在網路上發現對方的「結婚照」,才發現對方不但已經改名為懷爾德(Marcus Wild),還和一名男子結婚,氣得上法院控告對方。

居住在諾丁罕郡斯奈頓(Sneinton)的懷爾德,被妻子蘇珊(Susan)控訴,在2人婚姻還沒有結束的情況下,在外面假裝單身,還與另外一名男子結婚。蘇珊表示,她於2003年與懷爾德結婚,雖然曾懷疑老公有可能是同志,但仍一直維持著婚姻,直到2016年2人才開始分居。

懷爾德搬出後,蘇珊仍住在原本2人一起居住的房產中,沒有更換名字和郵件聯絡方式,雖然她曾試圖聯絡丈夫,希望對方答應和她離婚,可是一直沒有獲得對方回應,沒想到某天上網時,發現對方不但改了新名字,還已經和男人再婚。

'My husband married a man while still wed to me - I found out when I saw wedding photos'https://t.co/wZkRfygjJJ pic.twitter.com/6YHkmnYICi