17歲少女「飆車自撞」害男友慘死！案情反轉　爆曾威脅男方

▲希拉拉（中）超速自撞，導致羅素（左）與佛拉納根（右）死亡。（圖／Mackenzie Shirilla、Jardine Funeral Home）

記者王佩翊／編譯

美國俄亥俄州一名少女2022年7月超速駕駛自撞，導致車上的男友與另一名友人慘死，因此被控謀殺等罪名，並被判處無期徒刑，15年不得假釋。法官指出，事發時她的時速高達100英里（160公里），且種種跡象都顯示她是蓄意為之，因為與男友感情失敗，而企圖謀殺對方。

根據《紐約郵報》報導，被告希拉拉（Mackenzie Shirilla）17歲時駕車載著當時20歲的男友羅素（Dominic Russo）以及羅素的19歲友人佛拉納根（Davion Flanagan）自撞進一座倉庫，坐在副駕駛座的羅素與坐在後座的佛拉納根傷勢嚴重，當場死亡，希拉拉雖重傷但經搶救後仍撿回一條命。

根據監視器畫面，希拉拉所駕駛的車輛在車禍發生時時速高達100英里（160公里）。法官指出，希拉拉獨自一個人將車速提高，並開往一條她平時不常走、但前幾天曾去過的路線，且車禍發生時間是在早上6時15分，是任何正常人都可以預期會有路人經過「提供幫助」的時間點。

希拉拉被發現時當場失去意識，而她的拖鞋還掛在油門上。據希拉拉的主治醫師表示，她事後在醫院醒來後，對於造成的事故感到「悲傷、內疚以及羞恥」。不過檢方經調查後，認為種種跡象都顯示，希拉拉是因為不滿與羅素的感情發展不順利，因此想要殺害對方，而佛拉納根則是無辜被捲入這場案件的受害者。

車禍發生後，希拉拉的體內被驗出超出標準的四氫大麻酚，但是檢方沒有以吸毒駕車的罪名追究她的責任，而是依4項謀殺罪、4項重大襲擊罪以及2項加重車輛殺人罪名將她起訴。檢方指出，希拉拉在車禍發生的數周前，曾經威脅過羅素，只因為兩人的感情糾紛。

法官認定，希拉拉並非魯莽駕駛，而是蓄意執行一個「死亡計畫」，最終判處她無期徒刑，15年不得假釋。希拉拉得知判決結果後，崩潰痛哭地被拉出法庭，而她的母親則表示，將會繼續上訴。