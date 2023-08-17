要求川普到案否則逮捕　喬治亞州官員：將拍攝「嫌犯大頭照」

▲美國前總統川普2023年4月在紐約曼哈頓法院。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前總統川普4度遭刑事罪名起訴，檢方表示，包括川普在內等多人必須在8月25日前主動到案，否則將發出逮捕令。喬治亞州官員堅稱，川普不會有特別待遇，將拍攝嫌犯大頭照（mugshot），法庭上也將准許攝影機拍攝審判過程。

每日野獸報、每日郵報等報導，川普在前三起刑事案件中，免去拍攝嫌犯大頭照、上銬，依據先前執法當局的做法，都是直接使用既有照片，且聽證會是在禁止於法庭內直播的州或地區舉行。

不過這次川普的案件將透過富爾頓郡法院系統進行審理，富爾頓郡警長派翠克拉巴特（Patrick Labat）表示，除非有例外，否則將依照正常程序辦事，「不論身分如何，都會拍攝大頭照。」

A reminder Fulton County Sheriff said “we’ll have mugshots ready for you” when President Trump is arraigned



Get ready for the most shared mugshot in US history. They are turning Trump into Tupac.



pic.twitter.com/UdjhiT4IiM — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 15, 2023

除此之外，富爾頓郡高等法院法官麥克伯尼（Robert McBurney）14日也允許攝影機拍攝記錄川普起訴案。亞特蘭大律師賈許希弗（Josh Schiffer）指出，喬治亞州法庭允許攝影機拍攝，除非法官認定涉案者身分需要受到保護，例如性侵犯審判或涉及未成年證人的案件，「喬治亞州法院傳統上允許媒體與公眾進入，讓每個人仔細觀察相關程序是如何運作。」

川普之前在紐約州法院、佛州聯邦法院、華盛頓特區聯邦法院的3件起訴案中，均留下指紋，未被上銬。派翠克拉巴特並未說明警方拘留川普時是否會把他上銬。

唯一一場在法庭上有川普照片的刑事聽證會是在紐約曼哈頓法院，法庭允許拍照。川普另外兩起案子是在聯邦法院，依據規定，法庭上拍照、錄影甚至攜帶手機都是嚴格禁止的行為。

14日晚間，富爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）起訴川普及其他18人，指控這些人試圖推翻該州2020年大選結果，包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與伊斯特曼（John Eastman）等。