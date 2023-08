要求川普到案否則逮捕　喬治亞州官員：將拍攝「嫌犯大頭照」

▲美國前總統川普2023年4月在紐約曼哈頓法院。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國前總統川普4度遭刑事罪名起訴,檢方表示,包括川普在內等多人必須在8月25日前主動到案,否則將發出逮捕令。喬治亞州官員堅稱,川普不會有特別待遇,將拍攝嫌犯大頭照(mugshot),法庭上也將准許攝影機拍攝審判過程。

每日野獸報、每日郵報等報導,川普在前三起刑事案件中,免去拍攝嫌犯大頭照、上銬,依據先前執法當局的做法,都是直接使用既有照片,且聽證會是在禁止於法庭內直播的州或地區舉行。

不過這次川普的案件將透過富爾頓郡法院系統進行審理,富爾頓郡警長派翠克拉巴特(Patrick Labat)表示,除非有例外,否則將依照正常程序辦事,「不論身分如何,都會拍攝大頭照。」

A reminder Fulton County Sheriff said “we’ll have mugshots ready for you” when President Trump is arraigned



Get ready for the most shared mugshot in US history. They are turning Trump into Tupac.



pic.twitter.com/UdjhiT4IiM