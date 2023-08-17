要求川普到案否則逮捕　喬治亞州官員：將拍攝「嫌犯大頭照」

▲美國前總統川普2023年4月在紐約曼哈頓法院。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合外電報導
美國前總統川普4度遭刑事罪名起訴，檢方表示，包括川普在內等多人必須在8月25日前主動到案，否則將發出逮捕令。喬治亞州官員堅稱，川普不會有特別待遇，將拍攝嫌犯大頭照（mugshot），法庭上也將准許攝影機拍攝審判過程。
每日野獸報、每日郵報等報導，川普在前三起刑事案件中，免去拍攝嫌犯大頭照、上銬，依據先前執法當局的做法，都是直接使用既有照片，且聽證會是在禁止於法庭內直播的州或地區舉行。
不過這次川普的案件將透過富爾頓郡法院系統進行審理，富爾頓郡警長派翠克拉巴特（Patrick Labat）表示，除非有例外，否則將依照正常程序辦事，「不論身分如何，都會拍攝大頭照。」
A reminder Fulton County Sheriff said “we’ll have mugshots ready for you” when President Trump is arraigned— Benny Johnson (@bennyjohnson) August 15, 2023
Get ready for the most shared mugshot in US history. They are turning Trump into Tupac.
pic.twitter.com/UdjhiT4IiM
除此之外，富爾頓郡高等法院法官麥克伯尼（Robert McBurney）14日也允許攝影機拍攝記錄川普起訴案。亞特蘭大律師賈許希弗（Josh Schiffer）指出，喬治亞州法庭允許攝影機拍攝，除非法官認定涉案者身分需要受到保護，例如性侵犯審判或涉及未成年證人的案件，「喬治亞州法院傳統上允許媒體與公眾進入，讓每個人仔細觀察相關程序是如何運作。」
川普之前在紐約州法院、佛州聯邦法院、華盛頓特區聯邦法院的3件起訴案中，均留下指紋，未被上銬。派翠克拉巴特並未說明警方拘留川普時是否會把他上銬。
唯一一場在法庭上有川普照片的刑事聽證會是在紐約曼哈頓法院，法庭允許拍照。川普另外兩起案子是在聯邦法院，依據規定，法庭上拍照、錄影甚至攜帶手機都是嚴格禁止的行為。
14日晚間，富爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）起訴川普及其他18人，指控這些人試圖推翻該州2020年大選結果，包括前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與伊斯特曼（John Eastman）等。
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