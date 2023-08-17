陳年「腐鏽廢車」躺日本港口海底！　意外挖出整具白骨

▲工人在海底發現沉車後通報警方，怎知車內卻出現不明白骨。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣鹿兒島市谷山港日前進行工程作業時，有工人在海底發現一輛疑似沉沒已久、嚴重腐鏽的車輛，因此通知警方進行打撈。相關人員撈出沉車後，竟在車內發現一具已經完全化為白骨的遺體，而死者的性別、身分以及年齡至今仍無法辨識。

根據《南日本放送》報導，警方3日接獲通報稱，在谷山港進行作業的工人在距離岩壁15公尺遠、10公尺深的海底發現一輛沉沒的車輛，不過受到連日颱風影響，警方16日才成功展開打撈作業。

沉沒車輛為小客車，而打撈上岸後，明顯可以看到全車外觀幾乎已經嚴重腐鏽，且車上還有數個地方有貝類附著，研判泡水已久。除此之外，車上還有數處遭到嚴重撞擊的地方。

警方隨後則在打撈上岸的車內發現一具人類遺骨，由於泡水時間太長，屍體已經完全腐爛，僅剩白骨，並且無法辨認死者的性別以及死亡時間等。不過警方也在車內發現部分衣物等死者的所有物，希望能藉此釐清死者身分。

警察指出，目前暫時不排除該事件為他殺、意外或是自殺的可能性，未來將交給法醫相驗，以釐清死者死因與詳細身分。