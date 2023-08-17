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網紅李根大尉赴烏克蘭參戰　一審法官「認定有罪」：帶給國家負擔

▲▼李根透露身體傷勢嚴重到需要動手術。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

▲李根在烏克蘭參戰時負傷，返回南韓動手術。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名網紅「李根大尉」曾於去年3月初貿然遠赴烏克蘭，加入烏克蘭傭兵團抵禦俄軍入侵，此舉被認為違反《護照法》，今年1月被正式起訴，而他返國治療傷勢後，去年7月開車擦撞肇事逃逸，今（17）日上午首爾中央地方法院在一審認定李根有罪，李根表示將和法務團隊商議後再決定是否上訴。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院刑事21單獨庭17日上午，針對被依違反護照法、特定犯罪加重處罰法逃走致傷等罪嫌起訴的李根，在一審判處其1年6個月有期徒刑、緩刑3年，同時需從事80個小時社會服務和接受40個小時守法駕駛課程。

針對李根擅自違反《護照法》、貿然前往烏克蘭參戰的罪嫌，法官鄭在容認定李根有罪，「滯留烏克蘭、在當地參加傭兵團，此舉恐怕反而會讓國家承受過度不必要的負擔」；至於李根開車和一輛機車駕駛擦撞後肇逃，法官則表示，受害者所承受的傷害並不算輕微，且李根事後並未試圖向受害者謀求和解。

在一審判決結束後，李根向現場採訪媒體透露，其實他事前早已預知法官會做出如此判決，他表示將和法務團隊商議後，再來決定是否採取上訴。

▲▼南韓網紅「李根大尉」曾赴烏克蘭參戰。（圖／翻攝自Instagram／rokseal_actual）

▲南韓網紅「李根大尉」曾赴烏克蘭參戰。（圖／翻攝自Instagram／rokseal_actual）

據悉，去年2月底俄羅斯總統普丁下令針對烏克蘭展開特殊軍事行動，烏克蘭慘遭俄軍欺侵略，為此南韓外交部將烏克蘭列入「旅遊警戒第4階段」（禁止旅遊），然而李根卻不顧規定擅自出境、從波蘭入境烏克蘭，加入烏克蘭領土防衛國際軍團，去年5月他以治療傷勢為由返回南韓。

去年7月，李根在首爾市區內駕駛汽車時，和對向機車產生擦撞事故後肇事逃逸，被認定涉嫌特定犯罪加重處罰法逃走致傷等罪。另外，今年3月20日李根首次出庭接受審理時，慘遭身材肥胖的男性YouTuber「口蹄疫」騷擾，他氣得大罵髒話、出拳毆打對方臉部。

►李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

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