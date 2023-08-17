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德國團隊證實：LK-99不是超導體　類似超導現象「是雜質造成」

▲▼超導體LK-99在室溫下展現抗磁性。圖翻攝於論文協作者發布在ScienceCast上的影片。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

▲ 南韓研究團隊聲稱合成常溫超導體LK-99。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

記者陳宛貞／編譯

南韓研究團隊聲稱合成常溫常壓超導體LK-99，受到全球矚目，真實性卻引發質疑。科學期刊《自然》（Nature）16日刊登全球頂尖研究機構、德國馬克斯—普朗克固體研究所團隊實驗結果，發現LK-99並非超導體的證據。

由普法爾（Pascal Puphal）博士率領的德國團隊14日發表這項研究結果，聲稱成功合成最純粹的LK-99單結晶，且揭露其並非超導體，而是絕緣體，認為南韓團隊宣稱出現類似超導的現象，是製造LK-99過程中生成的雜質所造成，尤其是硫化亞銅（Cu2S）。研究結論明確指出，「我們排除超導性的存在」。

Nature指出，南韓研究團隊及國外驗證團隊是在爐中加熱製造出LK-99，德國團隊則採用「移動式溶劑浮動區法」（TSFZ，traveling solvent floating zone method），避免硫滲入，合成沒有硫化亞銅雜質的純粹LK-99單結晶體。

純粹LK-99單結晶體呈紫色透明狀，經實驗證明並非超導體，而是常溫電阻達數百萬歐姆（Ω）的絕緣體，表現出些微強磁性及抗磁性，但不至於懸浮在磁鐵上方。

普法爾認為，南韓團隊合成的LK-99之所以出現類似超導的現象，是純粹單結晶中沒有的硫化亞銅雜質導致，認為這項研究結果彰顯單結晶體對於釐清固體特性的必要。

由銅、鉛、磷及氧合成的LK-99先前因號稱史上首見的常溫常壓超導體，廣受各界期待，如今德國團隊研究結果令世人失望。加州大學戴維斯分校凝聚體物理學實驗學家維什克（Inna Vishik）也認為，圍繞LK-99的爭議至此幾乎塵埃落定。

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