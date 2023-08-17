窮男娶富家女「用完即丟」！正宮不忍了出招復仇...網喊：太狂啦

▲正宮大復仇，直接把尪與小三的房子給剷平。（翻自《中國報》+示意圖）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名女商人芭芭（Zaleha Baba）近日於TikTok分享一段故事，芭芭稱她的女粉絲兼友人最近婚姻觸礁，她本身是一名富家女，不顧一切嫁給她所愛的窮小子，沒想到卻遭到對方「用完即丟」並另養小三，最後這名富家女祭出超狂復仇，引發許多網友支持與熱議。

芭芭說，她的這名女性友人本身家境富裕，12年前喜歡上一名男子，但這名男子出身貧寒，幾乎是身無分文，但這名富家女仍不顧一切，執意嫁給對方。後來富家女如願與男子結婚，生了3個小孩，不僅如此，富家女不僅沒向對方要求聘金，自己還帶了一塊土地當嫁妝，生活開銷也幾乎都是富家女在支出。

據悉這名男子雖然有工作，但月薪僅900令吉（約新台幣6200元），不過富家女仍然愛著他。但沒想到，男子竟然出軌另一名人妻，並包養這名「小三」，更誇張的是，男子還占據富家女帶來的土地並蓋新房，蓋好房子後就要求與富家女離婚，並和小三住在新房裡。

事後富家女的父親還曾經找上這名忘恩負義的女婿談判，希望他還回土地，但男子態度非常強硬。富家女不滿就這樣被「用完即丟」，連財產還被占據，於是富家女決定做出「正宮的復仇」，直接找怪手把男子蓋的新房給拆了，全部剷平。

芭芭說，這個富家女的故事讓她身邊很多親朋好友都覺得「大快人心」、「太狂啦」；不少網友也支持這名富家女的決定，紛紛認為「爛人就該有報應」、「既然是她家的土地，她當然有權拆房」。

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