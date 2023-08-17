金正恩又要射彈？美韓連2天「大動作」派偵察機　監控北韓飛彈基地

▲美國空軍RC-135W電眼偵察機。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，不僅威脅將隨時第2次發射軍事偵察衛星，其最高領導人金正恩更數度視察重要軍需工廠，被外界認為是向美國、南韓抗議。為此，美國與南韓特別出動波音RC-135和E-737空中預警機，沿著軍事分界線兩端向北韓展開偵察工作，引發外界質疑北韓近期恐再度發起軍事挑釁。

根據南韓《東亞日報》獨家報導，多個軍機飛行蹤跡追蹤網站今（17）日顯示，美國空軍出動波音RC-135電子偵察機、南韓則出動E-737空中預警機連續兩天飛往首都圈和忠清南北道的上空，針對北韓實施密切監控，其中波音RC-135能透過尖端電子感測器執行蒐集訊號情報和通訊等主要作戰任務。

即便在軍事分界線以南，C-135電子偵察機也能掌握北韓全境導彈發射和相關電子訊號、通訊交換情報；而南韓的E-737空中預警機則能追蹤北韓發射導彈的飛行軌跡。美韓所出動的偵察機延著軍事分界線往來東西兩端，長時間掌握北韓軍方飛彈基地的動向。

▲南韓E-737空中預警機。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統尹錫悅17日搭機啟程飛往美國，準備和美國總統拜登、日本首相岸田文雄在華府近郊大衛營舉行高峰會。在此之際，美國RC-135S電子偵察機17日從日本沖繩嘉手納基地飛往東海（日本海），該架為美國空軍所持有的3架RC-135S的其中一架，可以遠在數百公里外探測彈道飛彈的飛行軌跡、彈落位置。

最近美國、南韓連續兩天動用核心主力偵察資產實施對北韓的嚴密監控，此舉較為罕見，隨著美日韓領袖峰會即將於明（18）日舉行、8月底將實施「乙支自由之盾」（UFS）美韓聯合軍演，因應北韓恐進行洲際彈道飛彈（ICBM）試射等高強度軍事挑釁，美韓兩國為此繃緊神經。

南韓軍方消息人士透露，北韓西海衛星發射場被持續探測到，隨時有再度發射軍事偵察衛星的跡象。

▲北韓去年1月中旬試射短程彈道飛彈KN-23，成功擊中咸鏡北道吉州郡外海一座無人島。（圖／路透社）

報導分析，北韓很有可能在美日韓領袖峰會當天、或是美韓聯合軍演實施前，陸續發射能將美國本土納入射程範圍的ICBM火星-17型（液態燃料）和火星-18型（固態燃料）、能將日本納入射程範圍的中程彈道飛彈，以及能將南韓納入射程範圍的短程彈道飛彈（SRBM），針對美日韓三國軍事合作採取「強對強」（硬碰硬）的策略。

另外，金正恩最近在黨中央軍事委員會會議時，用他的手不斷比畫著南韓地圖繪有首爾、忠清南道雞龍台（南韓陸海空軍總部）的部份。南韓軍方關係人士認為，此舉可能和北韓有意實施核武打擊訓練有關，北韓有可能向東海（日本海）的無人島上發射能搭載戰術核的KN-23（北韓版伊斯坎德爾）等短程彈道飛彈，模擬在最短時間內癱瘓南韓主要的戰爭指揮所。