警報器是為了「海嘯」而非野火！　毛伊島官員：不後悔沒啟動

▲夏威夷當局指出，戶外警報器的功能是海嘯預警而非野火。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

夏威夷毛伊島（Maui）野火已造成至少110人死亡，災民事後指控，大火發生當下，島上數十個戶外警報器居然都沒響。儘管當地政府已承諾會進行調查，但毛伊島緊急事務管理局長卻表示，他不後悔沒有發布警報，因為戶外警報器設立的目的是為了海嘯而非野火。

根據《路透社》報導，毛伊島緊急事務管理局（Maui County Emergency Management Agency）局長安達亞（Herman Andaya）16日在記者會中表示，位於夏威夷的戶外警報器主要適用於海嘯預警，並非森林大火，「居民被訓練成一旦警報響起，就會往高處撤離，如果那天晚上我們拉響了警報，我們擔心人們會跑到半山腰，如果是這樣的話，他們就等於跳進火裡。」

Maui chief doesn’t regret not activating sirens during wildfire: ‘We would not have saved those people’ https://t.co/0gMqt5vksp pic.twitter.com/sCtEmm2bgu — New York Post (@nypost) August 17, 2023

安達亞還提到，在大火蔓延的山腰上並沒有設警報器，「所以即便我們拉響了警笛，也救不了山腰上的那些人。」毛伊島緊急事務管理局負責掌管當地80個警報器組成的網絡，針對在大火威脅拉海納鎮（Lahaina）1萬2000多名居民時未啟動警報器的決定，安達亞表示不後悔。

安達亞解釋，毛伊島是依靠兩種不同的警報系統，一種是透過手機發簡訊，另一種是透過電視和廣播發送緊急訊息，而這兩種當天都有按時發佈。不過，民眾指出，事發當晚島上早已斷電，電視無法開啟，手機也沒有訊號，完全沒有收到政府發的緊急撤離訊息。

▲▼夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）







另外有記者提出，安達亞在2017年就任局長前，並沒有緊急管理的經驗，應該將指揮權交給他人；安達亞對此反駁，提到自己過去在住房部門和市長內閣工作的經驗，常常需要和緊急行動中心報告，「同時我們也進行了大量的訓練，所以說我不夠格，我認為是不正確的。」

儘管夏威夷州長格林（Josh Green）先前曾指出，針對警報器未響的事件，他們會配合檢調單位進行調查，但他也替安達亞的說法進行辯護，同意若是自己聽到警報聲，同樣會以為是發佈海嘯預警。

格林表示，他已命令總檢察長對應急反應進行全面審查，將會引入外部調查人員和專家，但無論如何都不會是刑事調查，「在這一點上，我們能做的最重要事情，就是學會如何讓自己更安全。」