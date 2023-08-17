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136公斤夫妻相約減肥！　老公「成功鏟肉」卻被老婆提離婚

▲▼夫妻吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲老公減肥成功卻被老婆提離婚。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子和妻子結婚12年，因為兩人沒有運動習慣又時常外食，體重雙雙飆至近300磅（約136公斤），所以決定一起開始執行減肥計畫，沒想到他逐漸瘦下來的同時，半途而廢的妻子竟傳簡訊要求和他離婚，原因是他瘦下來後，長得越來越像過去霸凌自己的人。

根據《鏡報》報導，美國一名31歲男子和妻子結婚12年，但由於日常飲食都依靠外送，加上幾乎久坐不動的生活習慣，讓他們的體重直線飆升，「我們體重都接近300磅，我們的走路習慣幾乎是只有車上到辦公室的幾步路而已，我們不會去度假、不會散步，幾乎一日三餐都吃外送，日子過得很痛苦，尤其性生活基本上也沒了。」

男子表示，他決定做出改變，邀請妻子一起執行減肥計畫，「我只是開始每天散步，也下載了一個卡路里計算的應用程式，確保我不會攝取超過每天的卡路里限制，慢慢地我的體重開始減輕，另一方面，我的妻子去健身房一個星期後就放棄了。」

男子指出，他平均每個月可以減10磅（約4.5公斤），大約4個月後身形就出現明顯改變，結果此時妻子卻開始反常，「她開始對我有強烈敵意，她要我睡在客房，因為我會打呼，平常也只透過簡訊交流，她甚至在臉書發佈針對性貼文，例如『改變你的世界而不是身體』。」

後來兩個人幾乎是只有在點外送食才會有交流，男子接著說，他最近收到一封妻子傳送的簡訊，訴說著自己減肥成功對她影響有多大，她寫道，「很抱歉這樣對你，但我對你的新身體和新態度都不感興趣，我從沒想過你會讓我想起那些霸凌我的人，但你現在就是這樣，星期一我會聯繫離婚律師。」

男子對此感到相當意外，也在網路上發文尋求網友意見，包含該怎麼挽回妻子，但網友幾乎都認為，他應該要放手，「如果她選擇透過簡訊結束這段12年的感情，那麼她真的很不尊重你」、「這不是你的錯」、「很遺憾你的婚姻要結束了，但你一點問題都沒有」。

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