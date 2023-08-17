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「外來種野草」讓夏威夷淪火藥桶　政府報告2021年就示警

▲▼ 夏威夷野火。歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受波及。（圖／路透）

▲多名科學家認為，外來種野草是助長毛伊島火勢的原因之一。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

多名科學家認為，「外來種野草」是助長毛伊島（Maui）野火蔓延及強度的關鍵因素之一，這些植被覆蓋夏威夷群島1/4面積，首先在濕潤冬季快速生長，接著在乾燥夏季變成「火藥庫」。值得注意的是，早在2021年7月，毛伊政府委員會發布的野火預防報告中，就曾對此提出警告。

夏威夷火災科學交流計畫「太平洋火災交換」（ Pacific Fire Exchange）指出，狼尾草、天竺草等外來種野草，最初被引入是為了餵養牛隻並作為裝飾品，但兩者都「適應與火共存」。亞利桑那州立大學的民族生態學家卡梅拉梅拉（Katie Kamelamela）說，狼尾草、糖蜜草、天竺草等外來種野草已覆蓋1/4的夏威夷，尤其是觀光勝地遍布的西部。

▲▼美國夏威夷野火、拉海納鎮（Lahaina）。（圖／路透）

克拉克大學氣候學家弗雷澤（Abby Frazier）直言，「這場火災如此之大的整體原因，就是侵入性草類」，這些外來種如今占夏威夷州約25%面積，尤其在毛伊島西部的背風側長得更好。她也認同氣候由濕轉乾，導致野草更易燃燒的說法，並稱毛伊島發生火災並不令人意外，但死傷數量相當震驚且傷痛。

2021年7月，毛伊政府委員會在野火預防報告指出，外來種野草正讓夏威夷更容易受到毀滅性野火影響，這些植被提供了「易燃且快速燃燒」的來源，必須獲得解決，尤其在荒廢的甘蔗田，更是如此。

報告還引述夏威夷大學生態系專家特勞尼希特（Clay Trauernicht）的說法形容，夏威夷全年氣候「先濕潤、後乾燥」，使得情況雪上加霜，「很多植被、尤其是野草非常迅速地成長…很快就由綠轉黃，再由黃轉棕，讓我們更容易受到這些大型且毀滅性的火災影響。」

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

特勞尼希特也向《衛報》提到，自從夏威夷最後一間甘蔗工廠於2016年關閉後，占地約14570公頃的荒廢土地完全不受管理，而任何形式的「土地利用或土地照顧，都會讓情況變得更加安全」。他與弗雷澤都認為，若有放牧、農耕、造林等行為，都可能減少野草覆蓋面積，減緩火勢進展。

夏威夷大學環境學教授莫拉（Camilo Mora）進一步指出，除了野草之外，另外一大問題是未能應對氣候危機，因為外來種野草「長得比原生植物更快，並且受益於增加的二氧化碳排放…空氣中含有越多二氧化碳，就像植物獲得更多食物，二氧化碳為這些野草的光合作用提供養分，有助於它們生長。」

儘管目前尚不清楚確切起火源，但除了外來種野草，朵拉颶風帶來的強風也增加了風險。而毛伊島政府辦公室沒有立即評論野草釀災的說法，也未回應2021年野火預防報告中的警示。

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