7歲女童視訊上課遭男親戚性侵　「全班目睹畫面」老師幫忙報案

▲女童線上上課時，被全班目睹遭性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥21歲男子沃爾斯(Catrell Walls)趁著一名7歲女童遠端上課時性侵，誇張行為被線上同學發現後，才驚動老師立即終止直播並且報案。沃爾斯近來被判入獄11年。

事件發生在2020年10月15日新冠肺炎大流行期間，7歲女童當時正在家中遠端上課，休息時間老師要求所有同學關閉麥克風與鏡頭，女童只有把麥克風關起來，但沒有關閉鏡頭，使得她被沃爾斯性侵的畫面被同學和老師發現。

▲男子性侵未成年者被判入獄11年。（圖／達志影像／美聯社）

老師當時聽到有同學一直在線上發問，「發生什麼事情」、「怎麼回事」，他才注意女童正在遭到沃爾斯侵犯，他立即叫所有學生下線，並且將事件通報給學校與家長。校長後來向警方與兒童福利組織報案。

女童父親、警方與學校人員後來緊急前往女童家中，女童才向大家坦承，她遭到親戚沃爾斯性侵，並且以前也發生過幾次，因為她不想讓爸爸知道，才沒有告訴別人。

事件發生時，沃爾斯還是一名高中生，他被捕時崩潰表示，「我也不知道我為什麼要這樣做，我很抱歉，我很抱歉」，如今沃爾斯因為性侵罪成，16日被法官判處11年刑期。