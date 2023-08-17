不甩俄羅斯威脅！烏克蘭宣布：首艘貨輪「經新走廊」駛出黑海港口

▲懸掛香港區旗的「約瑟夫舒爾特號」在當地16日上午駛出敖德薩港。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭16日指出，儘管俄羅斯揚言其海軍將攻擊離開烏克蘭黑海港口的船隻，但《黑海穀物協議》結束後的第一艘貨船已通過臨時航運走廊，駛出烏克蘭南部的敖德薩港（Odesa）。

綜合外媒報導，俄羅斯在今年7月宣布退出《黑海穀物協議》，不再允許烏克蘭經由黑海的「海上人道主義走廊」向世界各地出口穀物和其他食品，同時警告該國將視所有經黑海前往烏克蘭港口的船隻為「潛在軍用物資船」。

▲「約瑟夫舒爾特號」自去年2月23日便一直受困黑海港口。（圖／路透）

對此，烏克蘭上周宣布在黑海地區構築「人道走廊」，允許所有自俄羅斯展開全面入侵以來就被困在黑海的貨船離開，但莫斯科尚未表明是否會「尊重」相關走廊，而航運與保險業的人士也表示對走廊的安全感到擔憂。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）宣布，懸掛香港區旗的「約瑟夫舒爾特號」（JOSEPH SCHULTE）貨櫃船，在當地16日上午已沿著供民用船隻進出黑海港口的臨時走廊，駛出敖德薩港。

他補充，「約瑟夫舒爾特號」載有2114個貨櫃，總重量超過3萬公噸，且自俄羅斯全面入侵的前一天就一直受困於這個港口。